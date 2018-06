La fame della Cina e il nucleare francese in crisi | così crescono i consumi di gas nel

Dieta - quanto contano gli ormoni della fame? : Sei a Dieta e non riesci a dimagrire? Potrebbe essere colpa degli ormoni. Si tratta di messaggeri chimici che il corpo rilascia e che condizionano la perdita o al contrario l’accumulo dei chili in più. Tra questi ci sono quelli che influenzano l’appetito. «Gli ormoni che controllano il meccanismo della fame-sazietà – spiega la dottoressa Mariagiovanna Filippella, endocrinologa referente dell’Ambulatorio di Nutrizione e Metabolismo di Humanitas ...

Onu : peggioramento della fame nel mondo : Secondo il Rapporto, dopo un lungo periodo di allentamento, negli ultimi anni il problema della fame nel mondo è peggiorato.

Storia di Romelu Lukaku - il bimbo che soffriva la fame diventato l'attaccante più forte della storia del Belgio : Da un'infanzia di stenti al sogno mondiale. È l'incredibile parabola di Romelu Lukaku, l'attaccante del Manchester United e della nazionale belga, raccontata a The Player's Tribune. Una storia che comincia circa 20 anni fa, ben prima che il 25enne di origini congolesi cominciasse a trascinare il Belgio a suon di gol, come accaduto all'esordio mondiale contro Panama. A 6 anni infatti, Lukaku non poteva certo immaginare che un giorno ...

Scuola : maestre in sciopero della fame davanti a Ministero : Una sentenza del Consiglio di Stato le ha fatte uscire dalle graduatorie e rischiano così di non avere più un incarico fisso. Il diploma magistrale non basta più, c'è anche il rischio licenziamento -

Lutto nel mondo del golf - è morta Carol Mann - già componente della World Golf Hall of fame : Lutto nel mondo del Golf . Carol Mann, già componente della World Golf Hall of Fame, è morta all'età di 77 anni. Una carriera strepitosa la sua. Condita da 38 successi sul LPGA Tour. Tra i trionfi più ...

Caso Regeni : la madre di Giulio comincia sciopero della fame : Paola Regeni, insieme al legale della famiglia Alessandra Ballerini si alterneranno nella sospensione del cibo. Per coinvolgere e sensibilizzare nella ricerca della verità sulla morte di Giulio. In ...

Sardegna : 150mila euro ad Agris per salvare i cavallini della Giara da fame e siccità : La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 150.000 euro a favore dell’Agenzia regionale Agris per garantire la gestione, la salvaguardia e la valorizzazione dei cavallini della Giara, il cui stato di salute risente della mancanza di pascolo dovuta sia alla diminuzione delle risorse alimentari disponibili in natura, sia ai diversi eventi stagionali come la siccità particolarmente prolungata. L’esecutivo ha stato inoltre assegnato ...

Storia di Yousef - da due mesi in sciopero della fame : Nel reparto di medicina penitenziaria dell'Ospedale Pertini di Roma un uomo di quarant'anni è arrivato ormai al cinquantaquattresimo giorno di sciopero della fame. Per qualche giorno ha anche rifiutato di assumere liquidi. Le sue condizioni di salute sono giudicate dal personale sanitario assolutamente incompatibili con lo stato di detenzione e a rischio di perdere la vita.Yousef è un cittadino europeo, di nascita palestinese, ma ...

Regeni - la mamma Paola e l’avvocato annunciano lo sciopero della fame dopo l’arresto in Egitto dell’attivista Amal Fathy : “Da donne siamo particolarmente turbate e inquiete per il protrarsi della detenzione di Amal, moglie del nostro consulente legale Lofty direttore dell’Ecrf. Da lunedì inizieremo un digiuno a staffetta chiedendo la sua liberazione immediata“. L’appello è stato lanciato dalla mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, e dall’avvocato della famiglia Alessandra Ballerini per protestare contro l’incarcerazione al Cairo ...