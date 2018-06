La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo condanna l’Italia per Punta Perotti

La Corte europea condanna l’Italia per la confisca dell'”ecomostro” Punta Perotti - a Bari : Secondo la Corte Europea le autorità italiane non avrebbero dovuto confiscare Punta Perotti senza una previa condanna dei responsabili degli eventuali illeciti.Continua a leggere

Alta velocità nell'Ue - la Corte dei Conti europea boccia la rete : ROMA - La rete ferroviaria ad Alta velocità della Ue 'è un sistema disomogeneo e inefficace di linee senza un piano realistico a lungo termine'. E' questo il giudizio inequivocabile della Corte dei

Bardies-Lentiai - il comitato andrà alla Corte europea : Dopo la sentenza del Consiglio di Stato i cittadini pensano al risarcimento danni L'avvocato Cesa: 'Tempi lunghi ma bisogna ripartire dallo screening per la Via'

Acque reflue - la Corte europea ci ha condannato ma la situazione è ben peggiore : L'estate è alle porte e allora forse è il momento di ricordarsi che buona parte del nostro mare non è affatto pulito. Poche settimane fa, la Corte Europea di giustizia ha condannato il nostro paese a pagare 25 milioni di euro perché, nonostante un precedente avvertimento del 2012, oltre 70 agglomerati urbani, in violazione della normativa comunitaria, sarebbero sprovvisti di adeguate fognature e impianti di depurazione.

Migranti - Francia respinse richiedente asilo in Germania. Corte di giustizia europea : "Bisogna avere accordo" : Aveva chiesto asilo in Germania e probabilmente voleva raggiungere la Gran Bretagna quando fu fermato a Calais. Era il 26 novembre del 2016 e un cittadino iracheno fu fermato nella zona del porto. Nel giro di poche ore il prefetto ne decise il trattenimento e il trasferimento nel paese in cui aveva presentato la domanda. A questa decisione l'uomo, Adil Hassan, si era opposto e il Tribunale amministrativo di Lille, annullando la decisione

Corte Unione europea riconosce i matrimoni omosessuali : ROMA – Importante traguardo per i matrimoni omosessuali. La Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce le unioni tra persone dello stesso sesso soltanto "ai sensi della libera circolazione delle persone". Gli Stati dell'UE, quindi, hanno la libertà di autorizzare o meno un matrimonio omosessuale ma non possono vietare la libertà di

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha dato ragione a un americano a cui la Romania non voleva dare la residenza nonostante fosse sposato con un rumeno : La Corte di giustizia dell'Unione Europea, l'organo che deve garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione Europea, si è espressa in favore del cittadino americano gay Clay Hamilton a cui la Romania non aveva concesso la

Sentenza storica dalla Corte europea : riconosciuta la legittimità del matrimonio omosessuale : La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emanato una Sentenza storica: riconosciuta la legittimità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso ai sensi delle regole sulla libera circolazione delle persone.Trovandosi a giudicare un ricorso presentato da un cittadino rumeno e da un cittadino americano, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che la nozione di "coniuge", ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione sulla

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato Lituania e Romania per aver violato i diritti umani di due detenuti torturati dalla CIA : I due uomini erano membri di al-Qaeda, rapiti, detenuti illegalmente e torturati dalla CIA

Sigarette elettroniche - troppe tasse : produttori chiedono intervento della Corte europea : I produttori e distributori di Sigarette elettroniche ricorrono alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. L'oggetto è l'equiparazione, scorretta secondo gli operatori, tra liquidi che contengono nicotina e liquidi che ne sono privi.

