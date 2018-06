La Coop del Torrione festeggia i suoi 20 anni con un negozio completamento ristrutturato

“È la svolta”. Sondaggi elettorali : ecco il dato che nessuno si aspettava. A meno di un mese dall’insediamento del governo - lo sCoop su Salvini e Di Maio : I Sondaggisti continuano ad interrogare gli italiani sulla tenuta del nuovo governo e sul grado di soddisfazione dopo le prime misure annunciate. Nonostante l’ipotesi di un voto politico anticipato sia al momento piuttosto remota, i Sondaggi elettorali tengono banco perché per la prima volta, da quando si è insediato il governo Lega-M5S, non concordano sulle intenzioni di voto per i due contendenti il titolo di “prima forza politica”. Se ...

CFI - un modello Cooperativo che cresce : Il bilancio 2017 mostra un incremento degli interventi di Cooperazione Finanza Impresa che aiuta le aziende a costruire nuove prospettive

"Non fare la riforma del credito Cooperativo sarebbe una follia!". Il vicepresidente della Bcc Civitanova e Montecosaro Bindelli scrive ai ... : Appena nominati i componenti nella giornata di giovedì scorso e già le Commissioni Parlamentari alle finanze del Senato e della Camera si trovano sulle scrivanie dei rispettivi Presidenti, Alberto ...

Naike Rivelli test dna : smentita l’identità del padre - Ornella Muti non sa rispondere. SCoop di Paola Perego : Naike Rivelli, grazie al test del dna scopre che colui che pensava fosse suo padre in realtà non lo è. ‘Ornella Muti non sa darle una spiegazione’: Scoop di Paola Perego Non disturbare è la nuova trasmissione di Paola Perego (in onda dal 25 giugno in seconda serata di Rai 1) che è pronta a tornare sul […] L'articolo Naike Rivelli test dna: smentita l’identità del padre, Ornella Muti non sa rispondere. Scoop di Paola ...

Paola Perego - il ritorno in Rai con lo sCoop epocale : 'Test del Dna - non è figlia sua'. La vip dalla vita stravolta : Un momento d'oro per Paola Perego . La conduttrice, silurata dalla Rai per la 'puntata-scandalo' sulle donne dell'Est a Parliamone Sabato , tornerà stabilmente a viale Mazzini con un doppio impegno. ...

Cooperazione allo sviluppo - l'Italia avanza nella classifica internazionale della trasparenza negli aiuti - : ... AICS, , nata nel 2016 e incaricata dal governo di promuovere sviluppo e crescita inclusiva in stati e aree del mondo in difficoltà a causa di guerre, sottosviluppo, catastrofi naturali. Si tratta ...

Perché le “vecchie” Coop possono essere la cura ai problemi della gig economy : Un operatore della coop Coursies bordelais (foto: Facebook) L’idea è quella di ribaltare l’ordine della gig economy. La app che ordina, il lavoratore che esegue. È il caso dei fattorini delle consegne del cibo a domicilio per Deliveroo, Foodora, Glovo o Uber Eats. Attraverso l’algoritmo l’azienda dirotta la prenotazione sullo smartphone del corriere più indicato per quel recapito, quest’ultimo scatta in bicicletta, ritira il pacco e lo consegna ...

Lavoratori Pac2000 a Di Maio : "La Cooperativa è un'associazione a delinquere. Arrestateli" : "Sono un'associazione a delinquere, quelle persone andrebbero arrestate". E' lo sfogo di uno dei Lavoratori della cooperativa Pac2000, che si occupa della logistica dei marchi Conad e Todis, che hanno ...

Maturità : per la prima prova Bassani con “Il giardino dei Finzi Contini” - la Cooperazione internazionale e i volti della solitudine : Lo scrittore Giorgio Bassani è stato scelto per una delle tracce della prova di italiano della Maturità 2018. Si tratta di un brano del suo più famoso libro,Il giardino dei Finzi Contini. Gli studenti devono fare una analisi del testo. Diverse le possibilità offerte per forma del componimento e per argomenti: la cooperazione internazionale è al cen...

CoopVoce : in vista dell’estate arrivano la Carta Estate Web e la Carta Estate Voce : CoopVoce ha pensato a una bella sorpresa per i suoi clienti che, in vista dell'Estate, desiderano avere più minuti o GB di internet: grazie a Estate CoopVoce sarà possibile attivare fino al 31 agosto 2018 la Carta Estate Web e la Carta Estate Voce. Scopriamo insieme di che si tratta! L'articolo CoopVoce: in vista dell’Estate arrivano la Carta Estate Web e la Carta Estate Voce proviene da TuttoAndroid.

Con i misteri del Vaticano Glenn Cooper fa "miracoli" : Punta su uno dei dogmi più importanti della confessione cattolica l'ultimo romanzo di Glenn Cooper (I figli di Dio, Editrice Nord, traduzione di Barbara Ronca, pagg. 448, euro 20) da ieri in libreria. Lo scrittore americano, questa sera ospite del Festival Letterature a Roma, sfrutta infatti il dogma dell'Immacolata concezione per costruire l'ultimo Vatican thriller, genere di cui è maestro riconosciuto da entrambe le sponde dell'Atlantico. Non ...

Food delivery - in Belgio fattorini uniti in Cooperative per tutelarsi - : Bruxelles è stato il primo Paese Ue a sperimentare il modello cooperativo per i ciclo-fattorini delle società di consegna cibo a domicilio. Ora iniziative simili stanno nascendo in tutta Europa, non ...