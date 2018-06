Pensioni - la Bce ora avverte il governo ?"La Fornero non si tocca" : Il governo ha un punto fisso nella sua agenda: il superamento della Legge Fornero. Una vera e propria rivoluzione del sistema Pensionistico che andrebbe a cambiare l'impostazione della norma voluta dall'ex ministro del Lavoro nel governo Monti. Ma da Francoforte arriva un avvertimento chiaro. Questa volta la Bce avvisa il governo italiano e spiega quali possano essere le conseguenze per un cambiamento della norma che regola l'uscita dal lavoro: ...

Bce - stimoli ancora necessari. Monito a Italia : no passi indietro su riforma pensioni : BCE decisa a proseguire con gli stimoli per sostenere la ripresa dell'inflazione. Nell'Area euro resta 'necessario ancora uno stimolo significativo da parte della politica monetaria per sostenere

Savona plaude Draghi ma ora bisogna rafforzare poteri Bce : Teleborsa, - Più poteri alla BCE , questo lo slogan lanciato dal ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona . In occasione del convegno del Centro Studi di Confindustria, il ministro ha dichiarato ...

Bce : annuncio della fine del QE - Italia ancora sotto osservazione - analisti - : "Al di là dei toni dovish del governatore Mario Draghi, è chiaro che la Bce non farà sconti ad alcun Paese indisciplinato sul fronte fiscale. Le parole a fine maggio di Vítor Constâncio, numero due ...

Debito Italia si gonfia ancora e senza aiuti Bce - interessi costeranno 800 milioni in più : L'idea dell'esecutivo sedicente 'del cambiamento' e del ministro dell'Economia Giovanni Tria è quella di ridurre il rapporto Debito/Pil con la crescita. Ma secondo i calcoli dell'osservatorio sui ...

FINANZA/ Tassi Bce - il realismo di Draghi sul Qe che fa felice (ancora) l'Italia : Il direttivo della Banca centrale europea ha deciso una riduzione fino a dicembre, poi l'azzeramento degli acquisti di titoli. Una “stretta soft”, che anche i mercati apprezzano. UGO BERTONE(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:02:00 GMT)SPREAD & MERCATI/ Così l'Italia può infilarsi (da sola) in un altro 2011, diP. AnnoniSPREAD & CONTE/ Italia come la Grecia, il gioco pericoloso per il futuro dell'euro, di U. Bertone

Borsa : Europa in calo dopo la Fed e ora occhi sulla Bce - Milano -0 - 4% : Secondo gli analisti, il Qe dovrebbe concludersi a fine anno, con una graduale riduzione degli acquisti netti nell'ultimo trimestre, ma tutto dipendera' dall'andamento dell'economia, anche alla luce ...

Borse caute in attesa di Fed e Bce. Spread BTP/Bund ancora in calo : Teleborsa, - Partenza in frazionale rialzo per Piazza Affari in un' Europa che sceglie invece la via della cautela in vista dei meeting di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca ...

Lo spread finisce la settimana a quota 269. Ora c'è inquietudine : e se la Bce stoppa il Qe si rischia : Le tensioni internazionali hanno pesato anche sulle Borse. I timori sugli accordi commerciali ma anche il rallentamento dell'economia penalizzano i mercati europei, soprattutto Piazza Affari che cede poco meno del 2% -

Bce : migliora situazione finanziaria pmi : ANSA, - ROMA, 4 GIU - La situazione finanziaria delle piccole e medie imprese dell'area dell'euro è migliorata ulteriormente "anche se a un ritmo più lento rispetto al precedente sondaggio" e un minor ...