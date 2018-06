La Bce ora avverte il governo ​ La Fornero non si tocca

Bce - stimoli ancora necessari. Monito a Italia : no passi indietro su riforma pensioni : Con un buon ancoraggio delle aspettative di inflazione a più lungo termine, il vigore di fondo dell'economia della Zona Euro e il perdurare di un ampio grado di accomodamento monetario danno motivo ...

Savona plaude Draghi ma ora bisogna rafforzare poteri Bce : Teleborsa, - Più poteri alla BCE , questo lo slogan lanciato dal ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona . In occasione del convegno del Centro Studi di Confindustria, il ministro ha dichiarato ...

Bce : annuncio della fine del QE - Italia ancora sotto osservazione - analisti - : "Al di là dei toni dovish del governatore Mario Draghi, è chiaro che la Bce non farà sconti ad alcun Paese indisciplinato sul fronte fiscale. Le parole a fine maggio di Vítor Constâncio, numero due ...

Debito Italia si gonfia ancora e senza aiuti Bce - interessi costeranno 800 milioni in più : L'idea dell'esecutivo sedicente 'del cambiamento' e del ministro dell'Economia Giovanni Tria è quella di ridurre il rapporto Debito/Pil con la crescita. Ma secondo i calcoli dell'osservatorio sui ...

FINANZA/ Tassi Bce - il realismo di Draghi sul Qe che fa felice (ancora) l'Italia : Il direttivo della Banca centrale europea ha deciso una riduzione fino a dicembre, poi l'azzeramento degli acquisti di titoli. Una “stretta soft”, che anche i mercati apprezzano. UGO BERTONE(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:02:00 GMT)SPREAD & MERCATI/ Così l'Italia può infilarsi (da sola) in un altro 2011, diP. AnnoniSPREAD & CONTE/ Italia come la Grecia, il gioco pericoloso per il futuro dell'euro, di U. Bertone

Borsa : Europa in calo dopo la Fed e ora occhi sulla Bce - Milano -0 - 4% : Secondo gli analisti, il Qe dovrebbe concludersi a fine anno, con una graduale riduzione degli acquisti netti nell'ultimo trimestre, ma tutto dipendera' dall'andamento dell'economia, anche alla luce ...

Borse caute in attesa di Fed e Bce. Spread BTP/Bund ancora in calo : Teleborsa, - Partenza in frazionale rialzo per Piazza Affari in un' Europa che sceglie invece la via della cautela in vista dei meeting di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca ...

Lo spread finisce la settimana a quota 269. Ora c'è inquietudine : e se la Bce stoppa il Qe si rischia : Le tensioni internazionali hanno pesato anche sulle Borse. I timori sugli accordi commerciali ma anche il rallentamento dell'economia penalizzano i mercati europei, soprattutto Piazza Affari che cede poco meno del 2% -

Bce : migliora situazione finanziaria pmi : ANSA, - ROMA, 4 GIU - La situazione finanziaria delle piccole e medie imprese dell'area dell'euro è migliorata ulteriormente "anche se a un ritmo più lento rispetto al precedente sondaggio" e un minor ...

Grecia - la Bce riduce ancora i prestiti di emergenza alle banche : La Banca Centrale Europea riduce ulteriormente il plafond del programma di liquidità di emergenza , ELA, che la Banca Centrale della Grecia può erogare agli Istituti di credito ellenici. Su ...

Bollettino Bce : 'Tassi invariati e Qe ancora necessario' : ... l'esito per l'economia globale sarebbe chiaramente negativo . Il commercio e l'attività globale cadrebbero rispetto allo scenario base. In uno scenario del genere, l'impatto sarebbe particolarmente ...

**Bce : ancora necessario ampio grado stimolo monetario** : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Permane la necessità di un ampio grado di stimolo monetario affinché le spinte inflazionistiche di fondo continuino ad accumularsi e sostengano la dinamica dell’inflazione complessiva nel medio periodo. A sottolinearlo è la Bce nel suo bollettino economico. “Il consiglio direttivo continuerà a seguire gli andamenti del tasso di cambio e di altre condizioni finanziarie in relazione alle possibili ...