Kojima | Death Stranding è come un problema di matematica

Death Stranding : nuovi retroscena sul gioco emergono dal profilo Twitter di Kojima : Twitter è diventato teatro di interessanti rivelazioni riguardo diversi retroscena su Death Stranding e sugli attori coinvolti nella realizzazione del titolo, riporta VG247.Come possiamo infatti vedere nelle ultime ore il profilo Twitter di Kojima Productions ha pubblicato una serie di immagini sul dietro le quinte del gioco.Recanti l'hashtag #DSStories, i tweet raccontano di come il maestro Kojima sia entrato in contatto con Mads Mikkelsen e in ...

Kojima : legittimare il medium videoludico grazie agli attori famosi di Death Stranding? "Assolutamente no" : Mentre il gameplay continua a rimanere un mistero nonostante le primissime scene mostrate, Death Stranding continua ad aggiungere ulteriori tasselli a un cast di attori sempre più degno di una produzione hollywoodiana. Prima Norman Reedus, poi Mads Mikkelsen e infine Lea Seydoux e Lindsay Wagner per un cast che secondo Hideo Kojima stesso non è di certo completato da questi nomi.Come riportato da WccfTech, la presenza di attori così famosi ha ...

Death Stranding : Kojima mostra un dettagliatissimo modello di Sam - il personaggio di Norman Reedus : Il nuovo trailer di Death Stranding mostrato all'E3 2018 ha forse lasciato più domande che risposte, e la curiosità dei fan è rimasta in larga parte a digiuno anche dopo la conclusione dell'attesa conferenza PlayStation che si è svolta la settimana scorsa.Quasi a voler lenire l'hype dei fan (o forse, per alimentarlo) Hideo Kojima ha pubblicato su Twitter una serie di dettagliatissime immagini di Sam, il personaggio interpretato da Norman Reedus ...

Kojima parla di Death Stranding : Non posso sbagliare - potrebbe essere il mio ultimo gioco : Durante la conferenza E3 2018 di Sony, abbiamo avuto modo di vedere il primo gameplay di Death Stranding, il nuovo titolo prodotto da Hideo Kojima. Intervistato dalla testata The Hollywood Reporter, il celebre autore della saga Metal Gear Solid, ha rilasciato una lunga dichiarazione che vogliamo condividere con voi. Death Stranding: Quando Kojima ci mette la faccia Di seguito le parole di Kojima: Parto motivando la scelta di una delle ...

Death Stranding : Kojima vuole farci provare l'opposto del senso di libertà che possiamo avere con Super Mario : Durante un panel dedicato a Death Stranding il director Hideo Kojima ha fornito ulteriori informazioni sul gioco in uscita e sul lavoro fatto in merito di cutscene assieme ai vari attori dei filmati.Come riporta Dualshockers, mira a porci l'opposto delle sensazioni di libertà offerteci da Super Mario, in termini di movimento e abilità. Il personaggio potrà dunque inciampare sulle pietre, dovrà prestare attenzione al suo equilibrio quando cammina ...

Hideo Kojima continua a stuzzicare i fan : pubblicata una nuova misteriosa immagine per Death Stranding : L'E3 2018 si sta avvicinando sempre di più e, come probabilmente saprete, l'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima sarà tra i protagonisti della kermesse, insieme ad altre grandi esclusive PS4, come The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Spider-Man.In vista dell'E3, ecco che Kojima torna a stuzzicare i fan con una nuova misteriosa immagine dedicata al suo Death Stranding che ha scatenato i tantissimi giocatori, attualmente impegnati nel ...

Hideo Kojima condivide una nuova immagine dell'atteso Death Stranding : È passato un po' di tempo da quando abbiamo visto alcune nuove immagini dell'attesissimo Death Stranding di Kojima Productions, ma oggi lo stesso Hideo Kojima ha deciso di offrire un piccolo assaggio ai numerosi fan.L'"assaggio" in questione, riportato da Dualshockers, è arrivato sotto forma di quello che sembra uno screenshot in primo piano con terreno roccioso coperto da un muschio davvero dettagliato.Kojima-san ha anche accompagnato lo ...

Hideo Kojima e Death Stranding si preparano all’E3 2018 : il director sarà ospite esclusivo : Il prossimo partecipante all'E3 Coliseum, lo show per l'E3 2018 a cura di Geoff Keighley, è stato recentemente rivelato ed è un nome davvero noto del'industria, nonché uno dei principali protagonisti della fiera di Los Angeles: Hideo Kojima, che pare sia lavorando proprio in questi giorni per confezionare il nuovo materiale su Death Stranding da mostrare alla conferenza Sony. Hideo Kojima, il creatore della serie Metal Gear Solid e l'attuale ...

