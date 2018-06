Kate | Meghan | Pippa | chi vince nella gara dello stile?

Nessuno può competere con Angelina Jolie (né Meghan - né Kate) : L’assenza dell’ultimo minuto della regina Elisabetta II, ha lasciato spazio alla regina incontrastata di Hollywood. Angelina Jolie è stata l’indiscussa protagonista del Most Distinguished Order of St.Michel and St.George, alla cattedrale di St Paul di Londra. L’attrice, infatti, ha dimostrato di essere maestra nel seguire l’etichetta reale, a partire dal look e dal portamento. E, persino, nel muovere con grazia la ...

Meghan Markle - look perfetto in stile Kate Middleton. Ma commette un errore : Meghan Markle ha incantato tutti al party di Buckingham Palace dove si è svolta la cerimonia dei Queen’s Young Leaders Awards. La Duchessa del Sussex ha indossato un completo rosa cipria, firmato Prada, uno dei marchi italiani preferiti da sua cognata Kate Middleton. In effetti Meghan sembra proprio essersi ispirata a lei per la realizzazione del suo outfit, e non è la prima volta. La mise era composta da una baschina a doppiopetto, ...

Kate Middleton - Meghan Markle - Lady Diana : gli stilisti che le hanno rese icone : La prima vera icona di stile della Famiglia Reale fu Lady Diana e ora le sue nuore Kate Middleton e Meghan Markle stanno seguendo le sue impronte. Oggi come allora, ogni volta che si presentano a qualche evento, il loro outfit va letteralmente a ruba. Le tre donne hanno contribuito al successo di numerosi marchi di moda, a volte sconosciuti. Anche se in realtà sono le grandi maison che ne hanno definito stile e personalità, trasformandole in ...

Aspettando Meghan - la prima volta di Kate Middleton ad Ascot : La settimana britannica dei cappellini è iniziata. Sotto il sole di Royal Ascot (dal 19 al 23 giugno), nel Berkshire, si attendono reali e star, nobili, borghesi e londinesi, tutti rigorosamente – come vogliono i 300 anni di storia dell’evento ippico più famoso al mondo – col capo coperto. E quest’anno l’attesa – oltre che per Battaash, che ha vinto cinque delle sei gare in cui ha già corso, è per Meghan ...

Il linguaggio del corpo di Meghan e Kate rivela amicizia e sottomissione (secondo l'esperta) : La permanenza all'interno della royal family sta annullando le differenze tra Meghan e Kate. Le Duchesse, membri acquisite dei reali, si assomigliano sempre di più per gesti e scelte del vestiario. Un'esperta di linguaggio del corpo ha analizzato i loro atteggiamenti nell'ultima uscita pubblica insieme, alla celebrazioni del compleanno della regina Elisabetta, rivelando i messaggi nascosti. Per il Tropping the Colour, entrambe hanno ...

Meghan Markle dietro a Kate Middleton sul balcone di Buckingham Palace : ecco perché : Le recenti celebrazioni del compleanno della regina Elisabetta (che cade in aprile ma si festeggia in giugno) hanno dato tanto materiale alla stampa. Intanto perché era la prima volta di Meghan Markle. Tutti gli occhi erano puntati sulla moglie del principe Harry e neo duchessa del Sussex, che non ha deluso le aspettative in fatto di look, anche se molti hanno notato un piccolo passo falso. L’ex attrice di Suits, arrivata alla ...

Kate Middleton si assenta fino all'autunno. E oscura Meghan Markle : Kate Middleton potrebbe assentarsi per i prossimi mesi, probabilmente fino a ottobre, dagli impegni ufficiali della Royal Family . In realtà, potrebbe decidere autonomamente a quali eventi partecipare,...

Perché Meghan Markle era dietro Kate Middleton (al balcone di Buckingham Palace)? : Quando Meghan Markle lo scorso 9 giugno – al Trooping the Colour 2018 – ha fatto il suo debutto ufficiale al balcone di Buckingham Palace non era in prima fila. Davanti a lei c’era la cognata, Kate Middleton. Una scelta che, com’è facilmente immaginabile, non è stata dettata dal caso. L’ordine secondo cui i membri della famiglia reale prendono posto è infatti regolato dal protocollo, e vede la regina sempre al ...

Meghan Markle - le foto in lingerie compromettono anche Kate Middleton : Il passato osé di Meghan Markle comincia a emergere e la prima vittima è Kate Middleton. Video e immagini in lingerie della moglie di Harry hanno rimesso in discussione la sentenza contro il magazine francese Closer per aver paparazzato la Duchessa di Cambridge in topless nel 2012. Lo scorso settembre il tribunale di Nanterre aveva inflitto il massimo della pena per i responsabili del tabloid. Il direttore e l’editore furono condannati a pagare ...

Kate MIDDLETON COME LADY DIANA/ È la nuova principessa del popolo? Intanto cresce il feeling con Meghan Markle : KATE MIDDLETON COME LADY DIANA: mamma a tempo pieno con il Principe George e la principessa Charlotte. Giochi, sorrisi e corse nel parco per la Duchessa e i suoi bambini.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:34:00 GMT)

“Grande!”. Kate ‘senza limiti’. Meghan ‘dimenticata’ - la duchessa torna alla ribalta : Da quando è riuscita a coronare il suo grande sogno, quello di sposare il principe William ed entrare a far parte a tutti gli effetti della famiglia reale, Kate Middleton è riuscita pian piano a scavare nel cuore dei sudditi britannici fino a conquistarli grazie alla sua semplicità. Una donna che sa stare al suo posto, scrivono in molti, senza colpi di testa e atteggiamenti sopra le righe, fedele a un protocollo che impone ...

Meghan infrange ancora il protocollo (mentre Kate è come sempre irreprensibile) : ancora uno strappo al protocollo da parte di Meghan Markle. In occasione dei festeggiamenti per il 92esimo compleanno della Regina Elisabetta, nonché in una delle prime uscite ufficiali da Duchessa di Sussex, la consorte del principe Harry si è presentata a braccia nude.L'abito, rosa pesca, infatti, si poggiava sulle spalle con uno scollo largo lasciando scoperto in parte il decolteè e le braccia della duchessa. Nonostante ...

Ecco che lavoro fanno Meghan Markle e Kate Middleton : Che lavoro fanno Meghan Markle e Kate Middleton? Dopo aver sposato rispettivamente Harry e William, le due donne sono entrate ufficialmente nella Royal Family. Fare parte della famiglia reale inglese non vuol dire solo vivere una vita di privilegi, ma anche abbandonare il proprio lavoro e la propria esistenza passata. Lo sa bene Meghan Markle, che quando ha scelto di giurare amore eterno ad Harry, ha anche accettato di smettere di fare ...

Kate Middleton - gara di stile con Meghan Markle : quel dettaglio che colpisce - subito sui social si scatena il dibattito : Tra matrimoni, cerimonie, gravidanze e gossip vari, ecco che la famiglia reale inglese è sempre al centro del dibattito. Stavolta ci ha pensato il Trooping the Colour, la tradizionale parata dei reggimenti del Commonwealth e della British Army, a regalare qualche altro spunto. Con questa manifestazione si festeggia anche il compleanno della regina Elisabetta. Tra le prime foto ad apparire sui social, quelle di Kate Middleton e Meghan ...