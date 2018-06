Juventus | ora bisogna sfoltire

Milinkovic Savic : «So della Juventus - ma ora stacco. Poi vedremo» : Il suo Mondiale è finito, senza gloria. Sergej Milinkovic Savic, annunciato come una delle stelle emergenti, in realtà non ha brillato in Russia, così come la sua Serbia che ha chiuso con la sconfitta contro il Brasile. Al termine del match, il centrocampista è tornato a parlare del futuro, dai microfoni Mediaset: «Peccato per quello che è successo nell’ultima gara. Ora voglio riposarmi e poi tornare a Roma e vedere quello che succederà. Sto ...

Udinese - è fatta per Mandragora : i dettagli economici dell’affare (costoso) e la “strana” recompra per la Juventus : Rolando Mandragora si trasferirà all’Udinese dopo l’annata al Crotone, raggiunto l’accordo tra il club friulano e la Juventus Rolando Mandragora prenderà le redini del centrocampo dell’Udinese. Il regista che nella passata stagione ha giocato in forza al Crotone, lascerà dunque la Juventus a titolo definitivo, dopo essere stato sotto l’ala bianconera a lungo. Secondo quanto rivelato da Skysport, la trattativa andrà ...

Juventus - è fatta per Cancelo : ora le visite mediche e la firma : TORINO - Dopo Emre Can e Perin, ecco il terzo colpo di mercato della Juventus: i bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Valencia per l'acquisto a titolo definitivo di Joao Cancelo. La Juve si è ...

Juventus TV chiude : la corporate tv bianconera sarà solo sul web : La settimana prossima la Juventus annuncerà la chiusura della corporate tv: le trasmissioni proseguiranno solo sul web. L'articolo Juventus TV chiude: la corporate tv bianconera sarà solo sul web è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - se va Higuain ci sono Icardi o Morata : TORINO - Il nuovo attacco della Juventus dipende anche da Maurizio Sarri . L'ex allenatore del Napoli a breve verrà annunciato sulla panchina del Chelsea, ma lo shopping dei Blues è già iniziato. Il ...

Juventus TV chiude : la corporate tv bianconera sarà solo sul web : La settimana prossima la Juventus annuncerà la chiusura della corporate tv: le trasmissioni proseguiranno solo sul web. L'articolo Juventus TV chiude: la corporate tv bianconera sarà solo sul web è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus : De Ligt più Godin. Marotta lavora al doppio colpo : un big e un talento : TORINO - Inseriti i primi tasselli , Caldara , Spinazzola , Emre Can , Perin e Cancelo , , la Juventus entra nella fase due delle trattative, quella più imprevedibile e scoppiettante. Gli addetti ai ...

Diretta / Inter Juventus Under 16 streaming video e tv : manita nerazzurra - orario (finale scudetto) : Diretta Inter Juventus Under 16, streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida come finale del campionato Serie A-B. Nuova sfida a livello giovanile tra le due società(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Inter Juventus Under 16/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (finale scudetto) : diretta Inter Juventus Under 16, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida come finale del campionato Serie A-B. Nuova sfida a livello giovanile tra le due società(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:44:00 GMT)

Juventus - Sarri vuole Higuain : ipotesi scambio con Morata : TORINO - Non ci sono ancora le fotografie con sciarpe e strette di mano, ma l'era di Maurizio Sarri al Chelsea è iniziata. Il tecnico è a Londra dove ha iniziato a delineare i piani con la dirigenza ...

Juventus - ecco Emre Can : atterrato stamane a Caselle - ora via alle visite mediche : ecco Emre CAN- Emre Can inizia la sua nuova avventura in bianconero. atterrato stamane all’aeroporto di Caselle, il centrocampista tedesco è pronto a dare il via alla sua nuova avventura in maglia bianconera. PRIME FOTO E VIA alle visite mediche Bagno di folla sia in aeroporto, sia al J Medical. Dopo le prime foto da […] L'articolo Juventus, ecco Emre Can: atterrato stamane a Caselle, ora via alle visite mediche proviene da Serie A ...

Cancelo alla Juventus/ Allegri vuole il portoghese - ma con il Valencia non c'è ancora accordo : Cancelo alla Juventus: Allegri vuole il portoghese, ma con il Valencia non c'è ancora accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento per l'ex Inter.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Diretta/ Atalanta Juventus Under 16 : streaming video e tv - i numeri nerazzurri. Orario (semifinale) : Diretta Atalanta Juventus Under 16 streaming video e tv, Orario e risultato live della semifinale del campionato di categoria fra i giovani nerazzurri e bianconeri(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:55:00 GMT)

Atalanta Juventus Under 16/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (semifinale) : diretta Atalanta Juventus Under 16 Streaming video e tv, orario e risultato live della semifinale del campionato di categoria fra i giovani nerazzurri e bianconeri(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:31:00 GMT)