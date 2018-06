Juve | Inter | Roma e Napoli | la lotta Scudetto è già entrata nel vivo

Inter - Nainggolan : 'Con la Roma poteva finire diversamente. La Juventus prima o poi sbaglierà' : 'Il mio numero è il 4, ma l'hanno ritirato, volevo comunque prendere un numero sempre con il 4 e allora ho scelto il 14 che ha una grande storia. Spero di onorarlo'. Radja Nainggolan spiega così la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - altra clamorosa beffa all’Inter? Non solo Cancelo - occhi su Rafinha : La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can è stata chiusa un’altra importante trattativa, stiamo parlando di Cancelo dal Valencia, operazione da circa 40 milioni di euro. --In attesa di un centrale da regalare al tecnico bianconero l’obiettivo della ...

Lazio - Milinkovic : 'Non penso al futuro. L'interesse della Juve? Mi fa sorridere' : Sorride sotto i baffi, Sergej Milinkovic. La sconfitta per 2-1 con la Svizzera nella seconda giornata dei Mondiali del Gruppo E non gli ha levato il buonumore. L'oggetto del desiderio di molti top ...

Maxi Lopez sibillino su Icardi : "Va alla Juve? Wanda fa i suoi interessi" : Mauro Icardi non è stato convocato da Jorge Sampaoli per il Mondiale in Russia. L' Argentina è a un passo dall'eliminazione con i tifosi dell'Albiceleste che stanno cristicando le scelte del ...

Scambio Icardi-Higuain/ Calciomercato Juventus-Inter - Samuel : “Non sarei stupito se succedesse” : Scambio Icardi Higuain, Samuel possibilista: non sarei stupito se succedesse. L'ex difensore argentino non esclude il clamoroso Scambio fra Inter e Juventus. Mauro Icardi e Gonzalo Higuain continuano a tenere banco in questi giorni tra Calciomercato e Mondiali 2018. In primo piano c’è la disastrosa partenza dell’Argentina in questi Mondiali: l’attaccante dell’Inter non è stato nemmeno convocato, quello della Juventus sì ma è entrato in ...