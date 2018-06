Julia Roberts sbarca su Instagram

dilei

(Di giovedì 28 giugno 2018)sucon il suo immancabile sorriso e fa il pieno di Like. La star di Hollywood ha finalmente deciso di convertirsi ai social e ha aperto il suo primo profilo ufficiale su. Per la gioia dei fan, che l’hanno sommersa di commenti e di Mi Piace nella sua prima foto. “Hello” ha scritto l’attrice pubblicando un’immagine che la ritrae in un prato, sorridente e bellissima. Diva d’altri tempi, elegante e con un fascino che non sembra subire i segni del tempo,si è definita nel suo profilo semplicemente “human” ossia “essere umano” e ha scelto di non seguire nessuno. In compenso però i suoi follower sembrano aumentare di ora in ora e sono già arrivati a quota 400 mila. Star immortale grazie a film come Pretty Woman e Notting Hill,ha stregato generazioni di fan e ancora ...