Julia Roberts sbarca su Instagram | ‘Hello’

: Julia Roberts debutta su #Instagram con l'immancabile sorriso L'attrice 50enne sbarca sui social postando una foto… - pcexpander : Julia Roberts debutta su #Instagram con l'immancabile sorriso L'attrice 50enne sbarca sui social postando una foto… - 27baldini : HELLO?? Con questo semplice saluto, Julia Roberts debutta su Instagram con l'immancabile sorriso. ?? ?? ??… - Matt85Mortal : benvenuta nel mondo di instagram julia roberts : -

(Di giovedì 28 giugno 2018) “Hello”, con un semplicissimo salutofa il suo debutto nel mondo di. Un ingresso in punta di piedi e sobrio esattamente com’è nel suo stile. Seduta su un prato, gambe incrociate, maglietta con la scritta ‘Love’ e l’immancabile sorriso smagliante che da decenni conquista fan in tutto il mondo: così la diva (che così diva non è) di Hollywood si presenta nel suo primo post raccogliendo quasi 100mila like. Hello☀️ A post shared by(@) on Jun 26, 2018 at 12:57pm PDT Nella descrizione del profilo si presenta solamente come ‘Human’, ovvero essere umano. Una presentazione senza fronzoli, proprio come lei. Al momento la, splendida 50enne, non segue nessuno su, né amici né colleghi, ma in compenso ha già 270mila follower. Ma siamo sicuri che questo è solo ...