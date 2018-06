Judo | Giochi del Mediterraneo 2018 | Edwige Gwend da favola! E’ oro nei -63 kg! Brilla

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ORO GWEND - Basile bronzo nel Judo. La Spagna rimonta - si riapre tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : dalle 17.00 le finali - azzurri per il pieno di medaglie : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Dopo la scorpacciata di medaglie di ieri, contraddistinta dall’oro di Manuel Lombardo, dagli argenti di Odette Giuffrida e Miriam Boi e dal bronzo di Francesca Milani, l’Italia cala altri tre assi per andare a caccia di ulteriori allori nella prestigiosa competizione iberica. Il campione ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Edwige Gwend e Carola Paissoni in finale per l’oro! Fabio Basile e Nicholas Mungai a caccia del bronzo : Ancora grande Italia al Cambrils Pavilion, dove vanno in scena le gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Due italiani sono in finale per l’oro e altri due si contenderanno il bronzo nelle gare del pomeriggio, per rendere ancor più sostanzioso il bottino degli azzurri dopo la scorpacciata di medaglie di ieri. Edwige Gwend è in finale nella categoria -63 kg grazie al successo al primo turno contro la francese ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Gwend e Paissoni in finale nel Judo! Moresco si gioca la vittoria nel golf : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia show nel Judo! Setterosa in finale per l’oro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Basile - Mungai Gwend e Paissoni in semifinale! Esposito subito fuori : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Dopo la scorpacciata di medaglie di ieri, contraddistinta dall’oro di Manuel Lombardo, dagli argenti di Odette Giuffrida e Miriam Boi e dal bronzo di Francesca Milani, l’Italia cala altri tre assi per andare a caccia di ulteriori allori nella prestigiosa competizione iberica. Il campione ...

LIVE Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Basile e Mungai avanti tutta! Edwige Gwend punta all’oro! : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Dopo la scorpacciata di medaglie di ieri, contraddistinta dall’oro di Manuel Lombardo, dagli argenti di Odette Giuffrida e Miriam Boi e dal bronzo di Francesca Milani, l’Italia cala altri tre assi per andare a caccia di ulteriori allori nella prestigiosa competizione iberica. Il campione ...

LIVE Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : il giorno di Fabio Basile! Anche Edwige Gwend punta all’oro! : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Dopo la scorpacciata di medaglie di ieri, contraddistinta dall’oro di Manuel Lombardo, dagli argenti di Odette Giuffrida e Miriam Boi e dal bronzo di Francesca Milani, l’Italia cala altri tre assi per andare a caccia di ulteriori allori nella prestigiosa competizione iberica. Il campione ...

LIVE Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Giuffrida - Boi e Lombardo PER L’ORO! Milani per il bronzo! Subito fuori Rea : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Oggi, mercoledì 27 giugno, si svolgeranno le eliminatorie e le finali di due categorie di peso maschili (-60 kg e -66 kg) e tre categorie di peso femminili (-48 kg, -52 kg, -57 kg). L’Italia punta ad ergersi a grande protagonista con cinque alfieri azzurri Subito in gara e un graditissimo ritorno. ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia da sballo! Giuffrida - Lombardo e Boi in finale per l’oro : Italia letteralmente strepitosa nella prima giornata di Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Gli azzurri sono riusciti a conquistare ben tre finali per l’oro e un atto conclusivo per il bronzo, dimostrando un ottimo stato di forma. La stella è indubbiamente Odette Giuffrida, vicecampionessa olimpica tra le 52kg. La laziale si rende protagonista di un cammino ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 27 giugno. Grenot parte bene! Italia in semifinale nel volley maschile! Che grinta gli azzurri nel Judo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi mercoledì 27 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia all’assalto delle medaglie con Odette Giuffrida : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Oggi, mercoledì 27 giugno, si svolgeranno le eliminatorie e le finali di due categorie di peso maschili (-60 kg e -66 kg) e tre categorie di peso femminili (-48 kg, -52 kg, -57 kg). L’Italia punta ad ergersi a grande protagonista con cinque alfieri azzurri subito in gara e un graditissimo ritorno. ...

Judo - Fabio Basile tra maturità a scuola e Giochi del Mediterraneo : “Qui per sfidare Ciloglu. Il peso? Se uno è forte rimane forte” : Fabio Basile è pronto per scendere sul tatami ai Giochi del Mediterraneo 2018 dove sarà una delle punte di diamante dell’Italia. Gli azzurri stanno dominando a Tarragona ma hanno bisogno anche del supporto del Campione Olimpico che si presenta in Catalogna con l’obiettivo di vincere. Il 23enne cercherà l’impresa nel pieno degli esami di maturità: ha appena terminato gli scritti e il 9 luglio ha in programma l’orale. Il ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Fabio Basile e Antonio Esposito fanno sognare : Una pattuglia competitiva per le medaglie in quasi tutte le categorie di peso. L’Italia del Judo punta in alto in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, nelle gare in programma a Tarragona (Spagna) tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. Una squadra ricca di punte di diamante e di giovani prospetti, tutti potenzialmente in grado di lottare per il podio nella competizione iberica. L’uomo più atteso sarà sicuramente il campione ...