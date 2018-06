Johnny Depp | il dramma familiare del divo depresso | il figlio affetto da una grave

Donnie Brasco/ Su Rai 4 il film con Al Pacino e Johnny Depp (oggi - 28 giugno 2018) : Donnie Brasco, Rai 4: in seconda serata va in onda il film diretto da Mike Newell. Nel cast troviamo Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby e James Russo (oggi, 28 giugno 2018)(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:18:00 GMT)

Gravi problemi di salute per il figlio di Johnny Depp e Vanessa Paradis : Ancora brutte notizie per Johnny Depp, l’attore (ex) sex symbol che non sembra proprio trovare pace in questi mesi. Dopo il divorzio turbolento da Amber Heard lo scorso anno è cominciato per lui un periodo buio, fatto di depressione e problemi finanziari. Culminato in questi giorni con i “Gravi problemi di salute” di suo figlio Jack, come è stato riportato da Vanity Fair e dai magazine francesi Voici e Gala. La cosa è trapelata ...

Il figlio di Johnny Depp sta male? / Dopo le voci sullo stato di salute dell'attore altri problemi in arrivo : Il figlio di Johnny Depp sta male? Dopo le voci sullo stato di salute del noto attore americano arrivano delle preoccupazioni anche per il piccolo Jack, nato dalla storia con Vanessa.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:38:00 GMT)

Paura per Jack Depp - il figlio di Johnny e Vanessa : La notizia ha lasciato sconvolti i fan di Vanessa Paradis, che l’attendevano per l’avant prèmiere del film Un couteau dans le couer, al cinema MK2 Quai de Seine, a Parigi. Il pubblico delle grandi occasioni del cinema, ha ascoltato sgomento, le parole del regista Yon Gonzales. «Devo darvi una bruttissima notizia», ha detto con la voce rotta dall’emozione. «Sfortunatamente Vanessa non potrà essere con noi questa sera. Ha dovuto assentarsi a causa ...

Johnny Depp - “strafatto e stordito” durante l’intervista a Rolling Stone : dal patrimonio dilapidato alla lite con la Disney : Faccia gonfia, vestiti da gangster anni quaranta, ghette, bretelle, occhi marroni minacciosi e da sogno come da 35 anni vediamo sul grande schermo dei cinema di mezzo mondo. “Ehi, sono Johnny Deep, piacere di conoscerti”. Inizia così la lunga intervista all’interprete de I Pirati dei Caraibi che Stephen Rodrick ha realizzato alcuni giorni fa e pubblicato su Rolling Stone. Il luogo dell’incontro è la magione di 10000 metri quadrati che Depp ...

Johnny Depp dopo il divorzio ho toccato il fondo : Johnny Depp in una lunga intervista a “Rolling Stone”, ha parlato del recente crac finanziario e del divorzio complesso da Amber Heard. L’attore, finito sulle riviste recentemente a causa dell’eccessiva magrezza, ha confessato di aver vissuto dei momenti bui e di profonda disperazione. Depp non ha fatto mistero dei suoi vizi, ha ammesso di aver speso oltre 30 mila dollari al mese per comprare alcolici. Un periodo noto a tutti, visto ...

Amber Heard e Vito Schnabel - l’amore dopo Johnny Depp : Con Elon Musk era durata pochissimi mesi, ma pare che al fianco di Vito Schnabel Amber Heard abbia trovato un nuovo equilibrio. L’ex signora Depp e il curatore d’arte fanno coppia fissa ormai da alcune settimane, ma avvistarli insieme è davvero raro. Le prime foto li ritraggono insieme a Malibu, mentre escono da un locale, il Nobu. C’era stato solo un precendente, lo scorso 6 giugno, a Los Angeles, segno che la storia tra i due ...

Tutti i casini di Johnny Depp : Ne ha parlato in una lunga intervista con "Rolling Stone", raccontando del suo divorzio, dei soldi che non ha più e di quelli che ha speso in vino The post Tutti i casini di Johnny Depp appeared first on Il Post.

Johnny Depp È DEPRESSO?/ Dalle conferenze stampa cancellate al desiderio di evitare domande scomode : JOHNNY DEPP e la depressione, il suo racconto a Rolling Stone USA: il difficile divorzio, il rapporto con la madre violenta e infelice, la perdita degli amici più cari.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:20:00 GMT)

Johnny Depp si mette a nudo : 'Alcool - divorzio e crisi finanziaria mi hanno causato un dolore insopportabile' : Johnny Depp si è messo a nudo in una lunga intervista a Rolling Stone, dove ha parlato del recente crac finanziario e del divorzio complesso da Amber Heard. L'attore, finito sulle riviste recentemente ...

Johnny Depp si mette a nudo : «Alcool - divorzio e crisi finanziaria mi hanno causato un dolore insopportabile» : Johnny Depp si è messo a nudo in una lunga intervista a Rolling Stone, dove ha parlato del recente crac finanziario e del divorzio complesso da Amber Heard. L'attore, finito sulle riviste recentemente ...

Johnny Depp è depresso?/ "Perso tra alcool e droghe. Sul set mi suggerivano le battute con un auricolare" : Johnny Depp e la depressione, il suo racconto a Rolling Stone USA: il difficile divorzio, il rapporto con la madre violenta e infelice, la perdita degli amici più cari.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Johnny Depp si mette a nudo : «Alcool - divorzo e crisi finanziaria mi hanno causato un dolore insopportabile» : Johnny Depp si è messo a nudo in una lunga intervista a Rolling Stone, dove ha parlato del recente crac finanziario e del divorzio complesso da Amber Heard. L'attore, finito sulle riviste recentemente ...

Johnny Depp è depresso?/ La verità a Rolling Stone USA : Ho pensato più volte di farla finita : E se il male che attanaglia Johnny Depp non fosse fisico? Nell'intervista a Rolling Stone USA, l'attore ammette di avere pensato più volte di farla finita. "Questo potrebbe essere il tuo Pulitzer", con queste parole Johnny Depp ha esoordito nella sua intervista rilasciata al giornalista Stephen Rodrick di Rolling Stone USA nella quale ha raccontato tutto se stesso, parlando anche del suo difficile passato. L'attore ha ammesso di avere ...