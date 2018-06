aldiladelcinema

: Maratea diventa Hollywood: alle Giornate del Cinema Lucano c’è John Landis - Cinecorriere : Maratea diventa Hollywood: alle Giornate del Cinema Lucano c’è John Landis - Aldiladelcinema : John Landis ospite internazionale de “Le Giornate del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata”… - LiciaGargiulo : John Landis ospite internazionale de “Le Giornate del Cinema Lucano – Premio Internazionale Basilicata”… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Direttamente da Hollywood arriverà a “LedelBasilicata” un artista poliedrico che, attraverso i numerosi progetti a cui ha preso parte, con differenti ruoli, ha contribuito a scrivere la storia delmondiale:. Regista, sceneggiatore, attore, produttoretografico e televisivo statunitense, è da sempre uno dei più richiesti in numerosi campi dello spettacolo. “Un lupo mannaro americano a Londra”, “Animal House”, “Una poltrona per due”, “Tutto in una notte” e “Ai confini della realtà” sono soltanto alcuni dei film che ha diretto. Ha firmato, inoltre, la regia di leggendari videoclip come “Thriller” e “Black or White” di Michael Jackson e “Spies like you” di Paul McCartney. Come attore, invece, ha preso parte a pellicole del calibro di ...