Jared Leto | il Joker passa a «Spider-Man»

(Di giovedì 28 giugno 2018) A recitare in film tratti dai fumetti,deve averci preso gusto. Come anticipato dall’americano The Wrap, l’attore ha infatti firmato per interpretare Morbius nel prossimo-Man. Smessi i panni delvestirà dunque quelli del «vampiro vivente». Del supercattivo, nemesi, nei fumetti, del buon Uomo Ragno. LEGGI ANCHELe migliori trasformazioni diMichael Morbius, la cui comparsa nell’universo Marvel risale al 1971, è uno scienziato brillante. Un cervellone, nato in Grecia e divenuto premio Nobel per la biologia. https://www.instagram.com/p/Bki2T1rHUE4/?hl=it&taken-by=Intelligente e colto, pare vivere la propria vita come un uomo qualunque, fino a che una rara malattia del sangue non lo costringe a sottoporsi ad una cura sperimentale, di propria invenzione. Infilatosi in una macchina che avrebbe dovuto guarirlo, Morbius va incontro a ...