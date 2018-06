ITS 2018 | una prova di moda | di creatività e anche di politica

ITS 2018 - il vincitore è… : Ha avuto un pit stop nel 2017, ma solo per riordinare le idee e concentrarsi sull’archivio creativo, una riserva protetta per talenti in continua evoluzione che custodisce i progetti creativi di migliaia di designer. ITS, il contest che da più di 15 anni setaccia talenti fashion nel mare della creatività mondiale, ha infatti rimesso in moto i motori un anno dopo la pausa forzata annunciando anche per l’edizione 2018 il suo vincitore. LEGGI ...

Tutte le canzoni in gara a RTL 102.5 Power HITS Estate - al via le votazioni per il tormentone 2018 : Annunciate Tutte le canzoni in gara a RTL 102.5 Power Hits Estate, che concorreranno per l'elezione del tormentone del 2018. Per il secondo anno consecutivo, torna all'Arena di Verona l'erede del Festivalbar: RTL 102.5 Power Hits Estate eleggerà anche quest'anno il brano colonna sonora della stagione più calda, nonché il più apprezzato e ballato dal pubblico. In collaborazione con EarOne, l'emittente radiofonica RTL 102.5 ha lanciato una ...

Mondiali Russia 2018 – Chi è Rafaella Szabo? Tattoo e treccine - la moglie di WITSel incanta sugli spalti di Belgio-Tunisia [GALLERY] : Prima di Belgio-Tunisia, partita valevole per il secondo turno del Girone-G dei Mondiali di Russia 2018, le telecamere si soffermano sulla bellissima Rafaella Szabo, moglie di Axel Witsel Il programma del sabato di Russia 2018 si apre con Belgio-Tunisia, partita che apre il secondo turno del Girone-G. Prima del match, le telecamere si sono soffermate sulla bellezza di una sexy tifosa del Belgio. Tattoo e treccine, formosa e super sexy anche con ...

Mondiali Russia 2018 - Messi festeggia il compleanno : gli abitanti di BronnITSy gli organizzano una festa popolare : Per alzare il morale della stella argentina, gli abitanti della cittadina in cui l’albiceleste ha il suo quartier generale in Russia hanno deciso di organizzare una gesta per il compleanno di Messi Gli abitanti di Bronnitsy, la piccola città russa, dove l’Argentina ha stabilito il suo quartier generale per la Coppa del Mondo in Russia organizzerà domani una festa popolare per celebrare il compleanno di Lionel Messi e incoraggiare il ...

E3 2018 : il director di Devil May Cry 5 Hideaki ITSuno parla del ritorno della serie : Devil May Cry 5 è stato presentato durante la conferenza E3 Microsoft e segnando il ritorno del leggendario franchise, a quanto pare il reboot è sceso nel dimenticatoio.Il nuovo arrivato ha fatto un'ottima impressione sul pubblico che però si chiede il perchè di questo ritardo. Nel video che trovate qui sotto il game director Hideaki Itsuno risponde a questa domanda oltre a fornire qualche dettaglio sul gioco. Come riporta VG247, Itsuno spiega ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : Elena Vallortigara terza nel salto in alto! Vince Mariya LasITSkene a 2.02 : Non soltanto Filippo Tortu per l’Italia nella notte del Golden Gala 2018. Elena Vallortigara, infatti, è tornata a risplendere allo Stadio Olimpico di Roma e ha confermato il suo ottimo momento di forma, visto che ha conquistato un prezioso terzo posto saltando 1.94 metri al secondo tentativo. L’azzurra, che è riesplosa poche settimane fa (1.95 a Caorle) dopo una lunga assenza dai contesti più competitivi, sembra poter tornare sui promettenti ...

Brillanti risultati della Yama Arashi Dojo Club di Carbonia - a Carrara - ai campionati Italiani di Ju JITSu 2018. : La manifestazione, anche quest'anno è intitolata alla Coppa Zen, per festeggiare la sua 40ª edizione che si è svolta in una location d'eccezione, la fiera internazionale degli sport acrobatici Sport ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : che parata di stelle! Coleman-Baker sfida sui 100m - LasITSkene e Manyonga per volare - quanti Campioni Mondiali : Il Golden Gala non deluderà le aspettative dei tanti appassionati e regalerà una magnifica notte a tutti gli appassionati di Atletica leggera. Giovedì 31 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena una grande classica del calendario internazionale e ai nastri di partenza ci saranno tantissime stelle pronte a illuminare uno scenario unico nell’ambito della Diamond League. Il piatto forte sarà la sfida sui 100 metri con Christian ...

ITS 2018 - i finalisti in corsa verso il podio : Oltre 900 portfolio provenienti da 80 Paesi, e un network globale di 150 scuole presenti in 72 nazioni diverse. Sono questi i numeri di ITS 2018, il contest di scounting che come ogni anno va a caccia di giovani talenti della moda per costruire il futuro di un mondo in continua evoluzione. LEGGI ANCHEITS 2018: nuovi talenti cercansi E i nomi dei 30 finalisti che si giocheranno il podio il prossimo 27 giugno sembrano promettere bene. Selezionati ...

Atletica - Diamond League 2018 : sfilza di mondiali stagionali a Shanghai - che volo di Manyonga. LasITSkene non trova i 2 metri : A Shanghai (Cina) si è disputata la seconda tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Di seguito tutti i risultati di una serata che ha regalato alcune prestazioni interessanti. 200 metri (femminile) – Ribaltone inatteso sul mezzo giro di pista dove si impone Shaunae Miller-Uibo, Campionessa Olimpica dei 400m e bronzo mondiale sulla distanza. La bahamense ha letteralmente dominato la gara con 0.4 m/s di vento contrario ...

Karate - Europei 2018 : Sara Cardin medaglia di bronzo! Decisivo uno yuko a 13 secondi dalla fine contro la tedesca BITSch : E sono due! L’Italia porta a casa un altro bronzo agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). A realizzare l’impresa stavolta è stata una superba Sara Cardin, che ha sconfitto la tedesca Bitsch nella finale per il terzo posto della categoria -55 kg, portando a casa una sfavillante medaglia continentale che va ad arricchire il suo già invidiabile palmarès. Decisivo per l’azzurra è stato uno yuko a 13” dalla fine di un ...

Atletica - Diamond League 2018 : spettacolo a Shanghai. Torna Gatlin - LasITSkene per volare - rientro Adams - quante stelle : Sabato 12 maggio si disputerà la seconda tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Appuntamento a Shanghai (Cina) per una gara di assoluto spessore caratterizzata dalla presenza di grandissime stelle (dalle 13.00 alle 15.00, ora italiana). Mariya Lasitskene-Kuchina impreziosisce il salto in alto, è imbattuta da due anni e vuole il record del meeting (2.02 di Blanka Vlasic risalente adieci anni fa). Nel salto in lungo nuovo scontro ...

Atletica - presentato il Golden Gala 2018 : quante stelle all’Olimpico di Roma! Da LasITSkene a Coleman - parata di Campioni : A Roma è stato presentato il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera che si disputerà nella Capitale il prossimo 31 maggio. Alla conferenza stampa hanno partecipato Giovanni Malagò e Alfio Giomi oltre a Filippo Tortu ed Alessia Trost che saranno due volti simbolo dell’Italia allo Stadio Olimpico. Il cast si preannuncia davvero stellare con ben 8 Campioni Olimpici, 9 Mondiali e 8 Europei. Ci ...