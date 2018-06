Italiaonline | oggi tavolo al Mise sul futuro dell' azienda

tg.la7

: RT @discoradioIT: I lavoratori del gruppo #Italiaonline scioperano oggi otto ore per dire no ai licenziamenti e ai trasferimenti. In concom… - Kiara22042011 : RT @discoradioIT: I lavoratori del gruppo #Italiaonline scioperano oggi otto ore per dire no ai licenziamenti e ai trasferimenti. In concom… - Kiara22042011 : RT @grantonino77: Oggi a Torino in via Po corteo lavoratori #italiaonline per protestare contro il piano aziendale di licenziamenti e chius… - ScandellaAngela : RT @soloviola71: Moqu adv srl adesione del 100% allo sciopero di oggi....siamo con voi forza ragazzi #italiaonline #1di400 #macelleriasocia… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) In concomitanza'incontro al ministero ci sarà a Roma un presidio. Intanto i lavoratori del gruppo scioperanootto ore per dire no ai licenziamenti e ai trasferimenti -