Italia-Usa | 30-7 Trump riceve Conte P Chigi | rapporto essenziale

Usa : Italia partner chiave Mediterraneo : ANSA, - WASHINGTON, 28 GIU - "L'Italia e' un importante alleato Nato, un partner leader in Afghanistan e Iraq, e partner chiave nel portare stabilita' nella regione del Mediterraneo": lo afferma una ...

Usa - Casellati : 'Qui stima - affetto e curiosità verso l'Italia' : "stima, affetto, curiosità e attenzione". E' quello che il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha detto di aver trovato negli Usa al termine del primo giorno della sua visita ufficiale. "Il ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : William scopre gli intrighi di Susan : Fino a dove può portare la gelosia? Decisamente oltre i limiti, se si tratta di Susan Newcombe (Marion Mitterhammer)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, la donna tenterà il tutto per tutto pur di separare il suo amato Werner (Dirk Galuba) da Charlotte (Mona Seefried)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Susan seduce ...

Italia - Usa - Francia - Gb : gestione petrolio Libia passi a Tripoli : "Qualsiasi tentativo di aggirare il regime di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite danneggerà profondamente l'economia libica, aggravando la crisi umanitaria e minando ...

Italiani - sempre più smartphone-mania : il 61% li usa a letto - il 34% a tavola : L'uso degli smartphone per gli internauti Italiani è in continua crescita. Si usa il cellulare o il tablet a letto, a tavola e anche alla guida. Il 28% ammette la dipendenza da internet

Plastica - “il riciclo non basta : la priorità è ridurre gli imballaggi usa e getta. Italia seconda produttrice in Ue” : Riciclare la Plastica non basta per contrastare l’inquinamento, né salverà i mari del Pianeta. Colpa di una produzione in vertiginosa crescita su scala globale, che raddoppierà i volumi attuali entro il 2025. Di contro, solo il 9% di tutta la Plastica prodotta globalmente viene correttamente riciclata. L’Italia è al secondo posto in Europa, dietro la Germania, per Plastica prodotta con un immesso al consumo stimato in tra i 6-7 milioni di ...

LP - concerto di Roma annullato/ La causa? La cancellazione di un volo AlItalia : Questa sera LP avrebbe dovuto cantare a Roma, ma a causa di un volo Alitalia, Los Angeles - Roma, mai partito è stata costretta ad annullare il concerto Romano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:51:00 GMT)

In Italia una persona su tre usa Facebook per trovare lavoro : I social network sono sempre più utilizzati in Italia come strumento per la ricerca di lavoro. Non solo Linkedin, che rimane ancora oggi il punto di riferimento principale. A quanto pare infatti, cresce costantemente il numero di utenti Italiani che cercano lavoro tramite Facebook. Lo rivela l’osservatorio dell’agenzia per il lavoro E-work. Nel nostro Paese il 35%, ossia oltre un candidato ogni tre, usa il social network di Mark ...

Tecnologia : il 61% degli Italiani usa lo smartphone a letto : In occasione dell’Internet Day, è stato presentato alla Camera un rapporto di Agi-Censis, secondo il quale il 61,7% degli internauti italiani usa lo smartphone o il tablet anche a letto, abitudine diffusa soprattutto tra i giovani (l’81% tra i 18 e i 34 anni). Uno su tre (il 34%) smanetta anche a tavola. La ricerca evidenzia anche che il 14% degli italiani, e il 20% dei giovani, utilizza il dispositivo anche alla ...

5 account Italiani che stanno usando IgTv : 5 account italiani che stanno usando IgTv Sono passati pochi giorni dall’annuncio di IgTv, la nuova app integrata di Instagram che permette di caricare video verticali lunghi fino ad un’ora. Per ora, cercando fra i canali italiani già creati, si trovano più che altro brevi prove per capire “cos’è” e “dove esce” (vedere Clio Makeup per credere) e tentativi di riciclare senza troppi patemi contenuti scaricati dalle Stories o ...

Alert Banca di Francia : Italia e dazi Usa - minacce di contagio in Europa : ... l'Italia finisce ora nel mirino della Banca di Francia che in un report pubblicato oggi punta il dito verso la situazione politica Italiana che, insieme alla politica commerciale degli Stati Uniti,...

Il “fenomeno Zecche” sempre più diffusa In Italia e Centro Europa : Le passeggiate all’aria aperta, in campagna o sui monti sono qualcosa che fa bene a mente e corpo. Quest’anno le abbondanti piogge è la bellissima molteplice infiorescenza ha portato tante specie di animaletti a rincorrersi sui tanti e fiori. Prati e distese coloratissime di montagna, come non si vedeva da anni. Tra i tanti esserini viventi che ci sono, c’è pure una specie niente affatto simpatica, la zecca. Si posiziona ...

Conclusa ad Asinara l’iniziativa “PFU Zero sulle coste Italiane” : in 5 anni realizzati 40 interventi e rimosse oltre 8.500 gomme dai nostri mari : Si è Conclusa oggi ad Asinara l’iniziativa ‘PFU Zero sulle coste italiane’, il progetto di raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati sulle coste italiane che fa capo a EcoTyre, il Consorzio che a livello nazionale si occupa della corretta gestione degli PFU, e all’Associazione Marevivo, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di Federparchi-Europarc Italia e in collaborazione con la Guardia Costiera. In cinque ...