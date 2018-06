Italia Sì | Marco Liorni | Speriamo vi piaccia Ci sono state ' incomprensioni’ con la

Rita Dalla Chiesa con Marco Liorni a Italia Si : le anticipazioni : Italia Si: Marco Liorni sarà affiancato da Rita Dalla Chiesa Marco Liorni sarà il volto del sabato pomeriggio di Rai1 il prossimo autunno. Il conduttore de La vita in diretta, che poche settimane fa ha salutato il pubblico del day time pomeridiano della prima rete, tornerà protagonista della prossima stagione televisiva. Italia Si è il titolo del nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai1 che, come confermato Dalla presentazione dei ...

Marco Liorni - ecco il nuovo programma : si chiamerà 'Italia sì' : Dopo sette anni a ' La Vita in Diretta ', per Marco Liorni è tempo di nuove sfide: da sabato 15 settembre a partire dalle 16.45 sarà il nuovo volto del sabato pomeriggio con 'Italia sì' , prendendo di ...

Spyros Theodoridis si è spostato/ Unione civile col compagno Marco per il primo vincitore di Masterchef Italia : Spyros Theodoridis, il vincitore della prima edizione di Masterchef Italia, si è spostato. Ieri, 24 giugno, si è unito civilmente col compagno Marco(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:10:00 GMT)

Skiroll - assegnati i titoli Italiani : Lisa Bolzan e Marco Corradin trionfano nella sprint di Sgonigo : Skiroll, Lisa Bolzan e Marco Corradin conquistano il titolo di campioni d’Italia nella sprint di Sgonigo È partita dal Carso la stagione di Skiroll e dopo la sprint di Coppa Italia vinta da Emanuele Becchis e da Alba Mortagna, gli atleti si sono confrontati sul percorso di Samatorza presso Sgonico (Ts) che giunge ormai alla 14esima edizione. Organizzazione affidata all’Asd Mladina di Santa Croce di Trieste capitanata dal presidente ...

'Italia Sì' - ecco dove trasloca Marco Liorni : Tempo di trasloco in Rai per molti conduttori. C'è chi va, chi arriva. Chi si prepara a nuove sfide. Tempo di manovre estive, come si dice dietro le quinte. Tra pochi giorni verranno presentati i ...

Marco Ponti : "Ciclicamente il cinema Italiano deve produrre prototipi" : Ha sempre avuto un grande rapporto con la musica: dai Motel Connection a Jovanotti e Vasco Rossi , per il video Il mondo che vorrei... Ho tanti amici musicisti. In Una vita spericolata c'è un ...

Calcio - Marco Van Basten : “L’Italia? Che pena contro la Svezia! La Juventus vince solo in Italia” : Marco Van Basten dimostra di pungere come quando giocava ed era l’incubo delle difese avversarie. L’ex attaccante del Milan, adesso Chief Officer for Technical Development per la FIFA, ha espresso delle valutazioni sul nostro Calcio ed i giudizi non sono affatto positivi. Spettatore dell’amichevole di Torino tra Italia ed Olanda, le due grandi escluse della rassegna mondiale in corso di svolgimento in Russia, Van Basten non ha ...

Ungheria - un Italiano alla guida della Nazionale : Marco Rossi è ufficialmente il nuovo ct : Un allenatore italiano guiderà l' Ungheria , prendendo il posto del belga Georges Leekens, in panchina nelle ultime amichevoli. Si tratta di Marco Rossi che, terminata l'avventura con il DAC ...

Marco Tardelli : "Sette secondi mi fecero entrare nella storia. Triste vedere l'Italia in serie C" : Per quattro volte, è stata la migliore al mondo: "l'Italia era la serie A del calcio, il vertice di questo sport. È Triste vederla ora retrocessa in serie C". Assistere ai mondiali in Russia senza la nazionale italiana "fa una brutta impressione", soprattutto a chi, una di quelle quattro volte che vinse la coppa del mondo, c'era: "Gaetano Scirea mi passò la palla fuori dall'area, io la colpii in scivolata di sinistro. Segnai ...