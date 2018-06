Italia | gli esports seguiti come la serie B di calcio

Cecilia Rodriguez : “Tutta la mia famiglia ha chiesto la cittadinanza Italiana” : La famiglia di Belen Rodriguez pronta a diventare italiana al cento per cento La famiglia di Belen Rodriguez è pronta a diventare italiana al cento per cento. A rivelarlo è stato Cecilia Rodriguez che nei giorni scorsi ha avuto qualche problema con il permesso di soggiorno. La fidanzata di Ignazio Moser ha dimenticato di rinnovare […] L'articolo Cecilia Rodriguez: “Tutta la mia famiglia ha chiesto la cittadinanza italiana” ...

Riforma pensioni 2018/ Assegni degli Italiani a rischio con il taglio dei vitalizi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e i cambiamenti della Legge Fornero. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:47:00 GMT)

7 su 10 gli Italiani che hanno paura di volare : E’ ormai tempo di vacanze e tra chi è già partito e chi invece si sta preparando per godersi una meritata vacanza sono tante le destinazioni turistiche che possono garantire un perfetto periodo di relax staccando dagli impegni di tutti i giorni. Molti sceglieranno una delle tante mete del turismo italiano ma tanti altri sceglieranno di visitare altri paesi lontani. Quando si tratta di viaggiare, a meno che non si decida per un luogo ...

Consiglio Ue sui migranti - l’Italia minaccia il veto sui 3 miliardi alla Turchia : la mossa per ottenere fondi per Libia e Sahel : Un veto italiano sui 3 miliardi di euro che l’Europa darà nei prossimi due anni alla Turchia di Recep Tayyip Erdogan per gestire i migranti e non farli arrivare in Ue. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi durante il Consiglio Ue. Più presumibilmente, però, si tratta solo di una partita a scacchi giocata dal governo italiano per guadagnare terreno altrove e usare i soldi in fondi più importanti per l’Italia. L’escalation diplomatica è ...

“Eroi!”. L’applauso degli Italiani per questi bagnini : ecco cosa hanno fatto. E succede tutto in una spiaggia Italiana : I veri eroi dell’estate sono loro, i bagnini che ogni giorno rischiano anche la vita per salvare turisti e non dalle situazioni di pericolo. E loro, Cesare e Lorenzo (i ragazzi nella foto, ma ce ne sono altri quattro, al pronto soccorso per l’acqua ingerita durante il salvataggio), si sono comportati proprio da eroi perché, riporta Il Resto del Carlino, hanno messo in salvo due bambine di 7 e 8 anni che rischiavano di morire ...

Scioperi TrenItalia - Trenord e NTV : con cinque stop - luglio sarà un mese di disagi : Il mese di luglio sara' caratterizzato da diverse giornate di sciopero del personale Trenitalia e Trenord, due delle principali societa' italiane che si occupano del trasporto ferroviario nel nostro Paese. Il calendario ufficiale del MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riporta cinque date per il prossimo mese. In misura maggiore, gli Scioperi di luglio coinvolgeranno i treni Trenitalia [VIDEO], per cui sono previste quattro ...

Trump riceverà il premier Conte alla Casa Bianca il 30 luglio : 'L'Italia è cruciale' : Torino - È un 'importante alleato Nato', oltre che 'un partner di primo piano in Afghanistan e in Iraq'. Per la Casa Bianca l'Italia è 'cruciale' per la regione mediterranea . Lo afferma nella nota ...

Claudio Borghi - orgoglio Italiano : 'Quelli che c'erano prima si sono mangiati tante cag*** in Europa - ora basta' : L'orgoglio sovranista della Lega è tutto nelle parole di Claudio Borghi , economista, ex Europarlamentare e oggi presidente della commissione Bilancio della Camera. 'La verità - si sfoga in un ...

Florence + The Machine in Italia nel 2019 - due concerti per High As Hope Tour : date e prezzi dei biglietti in prevendita : Florence + The Machine in Italia nel 2019 per due concerti esclusivi in occasione dell'High As Hope Tour: la band fa ritorno nel nostro Paese per due date uniche! I concerti di Florence + The Machine in Italia nel 2019 sono in programma per il mese di marzo: il 17 marzo si esibiranno all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, mentre il 18 marzo saranno al Pala AlpiTour di Torino. La band torna per presentare dal vivo il nuovo album ...

I titoli della stampa Italiana sulla sconfitta della Germania sono la risposta agli sberleffi dei tedeschi : "Ci vediamo in spiaggia", così titola il Corriere dello Sport, riportando la notizia della fuoriuscita dai mondiali della Germania. La sconfitta brucia ai tedeschi, ma fa felici molti italiani, segnati da una storica rivalità con la squadra avversaria. Le prime pagine dei giornali tedeschi e italiani riflettono questo clima: se le principali testate tedesche parlano di "sconfitta storica", "disgrazia storica" e "Germania a terra", ...

Wimbledon 2018 : le ambizioni degli Italiani. Cecchinato per la conferma - Fognini può far bene. Attenzione a Berrettini : Wimbledon, – 4. Lunedì prenderà il via l’edizione 2018 dei Championships, terzo Slam stagionale. Una parola che in Italia fa pensare al Roland Garros e alla cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi. Le attenzioni, nel gruppetto (5 giocatori) di azzurri sicuri di giocare a Londra, sono soprattutto per lui. Un’esame di maturità, definizione che può sembrare scontata e banale ma che inquadra alla perfezione la situazione del ...

Consiglio Ue a Bruxelles - vertice migranti/ Ultime notizie : cosa chiede l’Italia per superare trattato Dublino : migranti, Consiglio Ue a Bruxelles: il vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Al via a Bruxelles il Consiglio Ue più difficile. Sull'immigrazione Italia pronta a mettere il veto : Altri temi all'ordine del giorno sicurezza e difesa, economia e finanza. I leader dell'Ue riuniti a Bruxelles si occuperanno inoltre di Brexit e della zona euro. Il summit inizia alle ore 14. Alle 15.

‘Matteo Salvini - il ministro della paura’ - come il leader della Lega ha conquistato gli Italiani : Matteo Salvini vende la paura al mercato della politica. E’ una merce richiestissima e lui la offre a buon mercato. La paura dell’altro, la paura dello straniero, la paura del ladro, la paura di restare senza lavoro, la paura di impoverirci. La paura del futuro. Quando Marco Lillo, che dirige la collana di Paper First, la casa editrice del Fatto Quotidiano, mi propose il lavoro che oggi è il volume disponibile sia in libreria che in ...