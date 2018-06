Italia e Malta bloccano l' Ong senza migranti sulla nave

Migranti - Open Arms denuncia : 'Italia e Malta ci negano accesso' : La ong Proactiva Open Arms ha annunciato su Twitter che 'Italia e Malta negano l'accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms, un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila ...

Migranti - mare bruciato attorno alle Ong : Italia e Malta negano l'accesso alle acque territoriali : La denuncia di Open Arms: "Siamo una nave europea come la sua bandiera. Italia e Malta ci negano l'accesso". Nuovo interrogatorio per il comandante della Lifeline, libero ma obbligato a rimanere a Malta. Anche la Norvegia si va avanti per ospitare i profughi

Lifeline a Malta - l'Italia canta vittoria : 'La Ventotene del nuovo secolo', l'ha definita il ministro Danilo Toninelli in un tweet rilanciato anche dal premier Conte. E al netto dell'enfasi è innegabile che il caso Lifeline-Malta rappresenti ...

Lifeline a Malta - Toninelli : “Grande vittoria per l’Italia”. E Conte lo ritwitta. Salvini : “Dopo le parole - arrivano i fatti” : L’arrivo della Lifeline nel porto di Malta “è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa”. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli festeggia su Twitter l’accordo raggiunto tra il premier maltese Joseph Muscat e altri sette Paesi, tra cui la stessa Italia, per la ridistribuzione dei 234 migranti a bordo della nave della ong tedesca. Per il governo M5s-Lega significa un ...

Salvini - Lifeline a Malta successo Italia : ANSA, - ROMA, 27 GIU - "La nave fuorilegge Lifeline arriverà a Malta e lì verrà bloccata per accertamenti. Altro successo del governo Italiano: dopo anni di parole, in un mese arrivano i fatti!". Così ...

Migranti : Toninelli - Lifeline a Malta grande vittoria per Italia : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “La Lifeline sta entrando a Malta. è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, l’isola potrà essere ricordata come la Ventotene del nuovo secolo”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo Migranti: Toninelli, Lifeline a ...

Lifeline a Malta - Europa divisa sulle quote | L'Italia pronta a fare la sua parte - Berlino no : Un incontro segreto, lunedì sera a Roma, tra Conte e Macron per sbloccare il caso della Lifeline. La nave della Ong andrà a Malta, annuncia il premier italiano, e una quota dei 234 migranti abordo sarà accolta in Italia, il resto in altri sei Paesi Ue. Ma quattro sono pronti, altri tre valutano.

Migranti - nave a Malta ma Europa divisa Italia pronta a porre il veto sul piano Ue : Salvini aveva twittato: «La nave fuorilegge verrà finalmente sequestrata». Lifeline: «L'appoggio maltese è benvenuto ma bisogna che i Paesi dell'Ue accolgano questa gente». E intanto la Aquarius si dirige verso Marsiglia dopo il «no» della Valletta

Lifeline a Malta - non c'è ancora il via libera | Conte : "In Italia una quota dei migranti" : Dopo giorni di attesa in mare si delinea una soluzione per l'imbarcazione della Ong tedesca, con a bordo 230 migranti. Ma a sciogliere il nodo della nave sarebbe stato un incontro segreto tra il premier Italiano e il presidente francese che si è tenuto a Roma

