Istat | nel primo trimestre la pressione fiscale cala al 38 | 2%

Allarme Istat : oltre 5 milioni di italiani in povertà assoluta nel 2017 : La responsabilità " aggiunge il presidente Carlo Rienzi " 'è da attribuire alla classe politica, che non ha saputo adottare negli ultimi anni misure realmente in grado di combattere l' impoverimento ...

Povertà - Istat : "Record di poveri assoluti nel 2017" : L'Istat ha diffuso oggi l'ultimo report sulla Povertà in Italia, confermando un trend in crescita rispetto agli ultimi anni. Nel 2017, lo rivelano i dati, 1.778.000 famiglie residenti in Italia vivono in condizioni di Povertà assoluta, vale a dire 5.058.000 persone che ogni mese non riescono ad affrontare la spesa mensile sufficiente ad acquistare beni e servizi ritenuti essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile.Un numero ...

Istat : “Per gli italiani meno criminalità ma più sfiducia nelle forze dell’ordine” : L'Istat nel suo rapporto sulla percezione della sicurezza per il 2015-2016 ha rilevato che: diminuisce la paura di scippi, rapine, violenze sessuali e l'influenza della criminalità; cresce la sfiducia nelle forze dell'ordine e resta forte la paura dei furti in casa. L'insicurezza percepita è maggiore per le donne.Continua a leggere

Istat - 5 milioni di persone in povertà assoluta nel 2017 : record dal 2005 : In Italia 1,2 milioni di minori poveri: in questa condizione oltre una famiglia su 5 con tre o più figli

Povertà - Istat : “Nel 2017 oltre 5 milioni di poveri assoluti - record dal 2005. Più di un milione sono minori” : L’Italia non ha mai avuto così tante persone che vivono in Povertà assoluta dal 2005, 13 anni fa. Lo raccontano i dati presentati dall’Istat: nel 2017 sono oltre 5 milioni coloro che sono in questa condizione e rappresentano circa un milione e 778mila famiglie. Il rischio di Povertà cresce all’aumentare dei figli minori: l’incidenza si attesta al 10,5% tra le famiglie con almeno un figlio e raggiunge il 20,9% tra quelle con tre o più ...

Sorpresa dall'Istat : il Pil cresce più piano nelle regioni del Centro Italia : +0,9% il Prodotto interno lordo nel 2017, dimezzato rispetto alla crescita media nel Nord, e inferiore anche al Mezzogiorno, +1,4% -

Istat : disoccupazione ai minimi nel Tirolo - record negativo a Bagheria : L'Istat punta i riflettori sui sistemi locali del lavoro, cioè aree, che possono comprendere più municipi, al cui interno le persone si spostano per seguire la loro occupazione. Analizzando i dati ...

Clima - Istat : cresce la temperatura media nelle città italiane - in 15 anni più calde di 1°C : A partire dall’aggiornamento al 2016 della serie storica di dati giornalieri di stazioni termo-pluviometriche nelle città capoluogo di regione, l’Istat ha presentato un report con i valori medi di temperatura e precipitazione e gli indici di estremi Climatici del periodo 2002-2016 in relazione a quelli del periodo Climatico 1971-2000. La temperatura media annua delle stazioni nel periodo 2002-2016 è di 15,5°C, in aumento di 1,0°C rispetto ...

Istat - nel 2017 solo 458mila nascite : è il nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia : Un nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia. I dati aggiornati dell’Istat sulla situazione demografica del Paese parlano di sole 458mila nuove nascite nel 2017. Un calo che continua dal 2008, con i nuovi nati che per il terzo anno consecutivo restano sotto il mezzo milione. L’Istat segnala anche una riduzione della popolazione residente di 105.472 persone rispetto all’anno precedente. Un calo determinato dalla flessione ...

Istat - nel 2017 nuovo minimo storico di nascite : appena 458mila - : Per il terzo anno consecutivo i nati in Italia sono meno di mezzo milione. Prosegue anche la diminuzione della popolazione residente, mentre aumenta quella straniera: la cittadinanza più rappresentata ...