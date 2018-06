Istat | migliora il deficit | ma frenano i redditi delle famiglie

Istat : in 2018 migliora ancora mercato lavoro - giù disoccupazione : E' quanto stima l' Istat nelle 'Prospettive per l'economia italiana nel 2018 ' Nel corso del 2017 si è consolidata …

Istat - Noi Italia - il Paese migliora ma in molti settori la ripresa non arriva. Campania ultima per speranza di vita. : ... con gli indicatori relativi al personale dipendente nelle Istituzioni pubbliche e alla presenza femminile negli Organi di vertice nelle istituzioni pubbliche; in Scienza, tecnologia e innovazione si ...