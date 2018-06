Isoardi e l’improvvisa popolarità Direttori e colleghe in coda da lei 

lastampa

: RT @notiveri: L’improvvisa popolarità di Elisa Isoardi in RAI: Un anno fa era in ventesima fila. Ieri era l'ospite d'onore alla presentazio… - alberto_pilotto : RT @notiveri: L’improvvisa popolarità di Elisa Isoardi in RAI: Un anno fa era in ventesima fila. Ieri era l'ospite d'onore alla presentazio… - angiuoniluigi : RT @notiveri: L’improvvisa popolarità di Elisa Isoardi in RAI: Un anno fa era in ventesima fila. Ieri era l'ospite d'onore alla presentazio… - DSTommaso : RT @notiveri: L’improvvisa popolarità di Elisa Isoardi in RAI: Un anno fa era in ventesima fila. Ieri era l'ospite d'onore alla presentazio… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il rapporto-successo non produce lo stesso effetto di quello più consistente di potere-successo. Se ne è resa conto ieri Elisa, star alla presentazione dei Palinsesti Rai 2018/2019. E non è un fatto di programma più o meno visibile, ne è solo una logica conseguenza, è il mondo che improvvisamente, dall’oggi al domani si muove in ...