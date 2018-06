: Iran riapre sito nucleare dopo 9 anni - TelevideoRai101 : Iran riapre sito nucleare dopo 9 anni -

Teheran ha deciso di riaprire un impianto, inattivo da 9. Lo rivela la Reuters segnalando che in una dichiarazione suldell'Agenzia per l'energia atomicaiana (Aeoi), si conferma che l'Ayatollah Khamenei ne ha ordinato la riapertura in vista di un possibile fallimento delle trattative con i leader europei per salvare l'accordo suldel 2015.L'intesa comunque vieta l'arricchimento di uranio al di sopra del 3,67% per la costruzione di armi e prevede un taglio delle scorte a 300 kg.(Di giovedì 28 giugno 2018)