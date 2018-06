Intesa Sanpaolo | naming Banca Assicurazione in tutte filiali retail Barrese | rispondiamo

Intesa Sanpaolo ed Enel insieme per l'innovazione delle Pmi con il supporto ad Aton : Aton ha siglato una partnership per l’offerta, tutta italiana, di batterie integrate con fotovoltaico per clienti residenziali, a prezzi competitivi. Grazie a questo accordo i pannelli solari si trasformano in una risorsa...

Intesa Sanpaolo a Londra per promuovere il Fashion Tech : 'L`Italia è sinonimo di lifestyle di alta qualità nel mondo, il sistema moda è un settore trainante della nostra economia e la tecnologia vi gioca un ruolo decisivo su più fronti ha affermato ...

Intesa Sanpaolo : al via i piani di sviluppo nel settore assicurativo : Intesa Sanpaolo nel corso di 'Obiettivo protezione' lancia i suoi piani di sviluppo nel settore assicurativo danni. 'Lanciamo l'iniziativa, presente nel nostro Piano d'Impresa 2018-2021 , con la quale ...

Obiettivo Protezione - nel backstage del concerto di Intesa Sanpaolo si racconta la giovane promessa della robotica Valeria Cagnina : Sulla schiena ha scritto 'dreamer', 'sognatrice'. Il futuro, per lei, è un mondo fatto di nuove tecnologie e robot, e 'i giovani devono essere...

Intesa Sanpaolo - Messina : abbiamo messo motore di sviluppo a Torino : "Il settore assicurativo è un volano dell'economia, porta assunzioni, investimenti in formazione con l'avvio di un grande master e nell'intelligenza artificiale" - ha aggiunto -. "E' la prova del ...

Spread - Messina - Intesa Sanpaolo - : parole Tria andavano dette un... : Il Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina ha detto che le parole pronunciate ieri dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, se dette un mese fa, avrebbero evitato che lo Spread Italia-Germania mettesse a segno un forte allargamento.

Un’altra truffa WhatsApp : Unicredit - Intesa Sanpaolo e Poste Italiane chiamate in causa : La truffa WhatsApp ormai va come il cacio sui maccheroni: se ne sentono di ogni, e puntualmente c'è sempre qualcuno che ci casca. Non smetteremo mai di mettervi in guardia, a costo di risultare anche ripetitivi e fastidiosi. Per l'occasione è stato fatto il nome di istituti di tutto rispetto, quali Unicredit (tirata in ballo già per quanto riguarda un'altra truffa SMS, sempre tarata sul fenomeno del phishing), Intesa Sanpaolo e Poste ...

Intesa Sanpaolo positiva : nasce a Torino nuovo polo assicurativo : Teleborsa, - La sede del polo assicurativo di Intesa Sanpaolo sarà Torino . Lo ha annunciato il presidente la banca Gian Maria Gros-Pietro , ricordando che nel capoluogo piemontese sono "nate e ...

Risparmio : Intesa Sanpaolo scommette sull'app 'Oval Money' : L'operazione è stata realizzata attraverso Neva Finventures, che investe in società fintech e in startup che intendono entrare in nuovi mercati e settori chiave quali l'economia circolare e l'...

Intesa Sanpaolo investe in Oval Money - startup fintech italo-gb : Roma, 18 giu. , askanews, Il Gruppo Intesa Sanpaolo entra nel capitale di Oval Money, startup fintech italo-inglese attiva nel mondo del risparmio, che così apre il suo round di finanziamento Serie A, ...

Fintech : Intesa Sanpaolo investe nell'App Oval Money - verso partnership nell'instant banking : Intesa Sanpaolo entra nel capitale di Oval Money, startup Fintech italo-inglese attiva nel mondo del risparmio, che apre il suo round di finanziamento Serie A, a pochi mesi dal successo del crowdfunding concluso a gennaio. L'operazione è stata realizzata attraverso Neva Finventures, il ...

Anno nazionale del Cibo italiano : Intesa Sanpaolo con Coldiretti : La filiera agroalimentare e più in generale l'intero comparto agroalimentare rappresentano un fattore trainante dell'economia del Paese, della Regione e del Made in Italy, che Intesa Sanpaolo ...