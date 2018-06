Inter | Nainggolan | segui live la presentazione su Gazzetta it

Inter - Nainggolan : la conferenza di presentazione in diretta LIVE. Ha scelto la maglia numero 14 : Trentotto milioni di euro tra contropartite tecniche , Santon e Zaniolo, ed econimche , 24 milioni di euro cash, per portarlo a Milano. Radja Nainggolan è dell'Inter. Il centrocampista belga, dopo ...

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...

Inter - Nainggolan saluta Roma : 'È finita una favola - ma non per mia scelta'. Icardi gli da il benvenuto : 'Da oggi lotteremo insieme' : Il dispiacere è tanto, ma il tempo aiuterà a superarlo. Sono momenti intensi per Radja Nainggolan che in questi giorni ha vissuto il trasferimento a Milano sponda Inter, lasciando la città che lo ...

Inter - Icardi a Nainggolan : “benvenuto” : “Benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro. Da oggi lotteremo insieme”. Il capitano dell’Inter Mauro Icardi accoglie il nuovo acquisto Radja Nainggolan con un messaggio diffuso su Instagram. Icardi sui social ha postato un’immagine in bianco e nero che lo ritrae in un contrasto proprio con Nainggolan, in un Inter-Roma disputato un paio di stagioni fa a San Siro. L'articolo Inter, Icardi a Nainggolan: ...

Inter : Icardi dà il benvenuto a Nainggolan. E annuncia che resta : Il capitano su Instagram: "benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro. Da oggi lotteremo insieme"

Radja Nainggolan all’Inter - ecco le cifre ufficiali dell’affare : Il belga si è trasferito in nerazzurro dopo l'avventura nella capitale. A Milano ritroverà il suo ex allenatore Luciano Spalletti: ecco le cifre dell'affare. L'articolo Radja Nainggolan all’Inter, ecco le cifre ufficiali dell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nainggolan - prime parole da calciatore dell’Inter : “qui sento la fiducia” : Radja Nainggolan si è presentato oggi ai suoi nuovi tifosi, l’Inter lo ha corteggiato a lungo prima di riuscire a strapparlo alla Roma “Perché ho scelto l’Inter? L’importante è sentire la fiducia, mi hanno chiamato il direttore Ausilio, il mister Spalletti e Zanetti. Mi hanno fatto sentire importante, la mia scelta è stata semplice. Sono carico per la nuova avventura”. prime parole nerazzurre per Radja Nainggolan, ...

Roma - ufficializzati Zaniolo e Santon. Nainggolan all'Inter fino al 2022 : La Roma comunica di aver trovato l'accordo con l'Inter per l'acquisto di David Santon, a fronte di un corrispettivo fisso di 9,5 milioni di euro. Con il difensore è stato sottoscritto un contratto ...