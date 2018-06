Inter | Nainggolan | ' Con la Roma poteva finire diversamente La Juventus prima o poi

Radja Nainggolan Inter - presentazione : gioco ovunque - l'importante è dare il massimo! : Radja Nainggolan, presentazione in diretta: streaming video e tv, il nuovo centrocampista dell'Inter parla ai giornalisti in conferenza stampa.

Inter - Nainggolan : 'Ho scelto un numero storico come il 14 - spero di onorarlo' : 'Il mio numero è il 4, ma l'hanno ritirato, volevo comunque prendere un numero sempre con il 4 e allora ho scelto il 14 che ha una grande storia. spero di onorarlo'. Radja Nainggolan spiega così la ...

Inter - Nainggolan si presenta : “Spalletti mi ha convinto a venire. Roma? Poteva finire in maniera diversa” : Conferenza stampa di presentazione di Nainggolan in casa Inter, il belga ha risposto alle domande dei giornalisti lanciando una frecciatina alla Roma “Il mio numero è il 4, ma l’hanno ritirato, volevo comunque prendere un numero sempre con il 4 e allora ho scelto il 14 che ha una grande storia. Spero di onorarlo“. Radja Nainggolan comincia la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell’Inter ...

Inter - Nainggolan lancia la sfida alla Juve : "Vinceremo il prima possibile" : Rileggi la cronaca dell'incontro con i giornalisti. il numero di maglia - Nainggolan ha scelto il numero di maglia 14, che fu di Cruijff. "Il mio numero è il 4, ma all'Inter è stata ritirata , era la ...

Inter - Nainggolan : segui live la presentazione su Gazzetta.it : E' il giorno della prima conferenza stampa di Radja Nainggolan. A Palazzo Parigi, nel centro storico di Milano, alle 13 l'Inter presenta il centrocampista belga appena prelevato dalla Roma. bagno di ...

Inter - Nainggolan : la conferenza di presentazione in diretta LIVE. Ha scelto la maglia numero 14 : Trentotto milioni di euro tra contropartite tecniche , Santon e Zaniolo, ed econimche , 24 milioni di euro cash, per portarlo a Milano. Radja Nainggolan è dell'Inter. Il centrocampista belga, dopo ...

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...

NAINGGOLAN ALL'Inter : E' UFFICIALE/ Il Ninja : "Qui trovo la fiducia che non avevo più alla Roma" : NAINGGOLAN ALL'INTER, è UFFICIALE: calciomercato, accordo raggiunto con la Roma, il Ninja ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con il club meneghino(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:26:00 GMT)

Inter - Nainggolan saluta Roma : 'È finita una favola - ma non per mia scelta'. Icardi gli da il benvenuto : 'Da oggi lotteremo insieme' : Il dispiacere è tanto, ma il tempo aiuterà a superarlo. Sono momenti intensi per Radja Nainggolan che in questi giorni ha vissuto il trasferimento a Milano sponda Inter, lasciando la città che lo ...

Inter - Icardi a Nainggolan : “benvenuto” : “Benvenuto Ninja. Non ci sarà più da lottare contro. Da oggi lotteremo insieme”. Il capitano dell’Inter Mauro Icardi accoglie il nuovo acquisto Radja Nainggolan con un messaggio diffuso su Instagram. Icardi sui social ha postato un’immagine in bianco e nero che lo ritrae in un contrasto proprio con Nainggolan, in un Inter-Roma disputato un paio di stagioni fa a San Siro. L'articolo Inter, Icardi a Nainggolan: ...