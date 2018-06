Inter ad un passo dal colpaccio | William Carvalho completerà la mediana?

Inter - arrivato Nainggolan. Cancelo a un passo dalla Juve : Ecco le sue parole a Sky Sport: 'Nainggolan è la turbina che ci mancava, la vampata. Il fatto che quando sia stato messo sul mercato abbia scelto noi mi fa molto piacere, ha tutto per battersi contro ...

Passo falso di Salvini : un ministro dell'Interno non minaccia : Detesto i moralisti, non ho alcuna simpatia per Roberto Saviano. Non mi piace come ragiona, come parla e neanche come scrive. Ma se il leader politico Matteo Salvini ha il diritto di dire sul conto del noto scrittore-censore tutto quel che gli passa per la mente, il ministro dell'Interno Salvini Matteo avrebbe il dovere di adattarsi a uno stile diverso.Uno stile necessariamente terzo e istituzionale. Un ministro dell'Interno non minaccia, ...

Calciomercato Inter - Nainggolan ad un passo : “lascio la Roma” : Calciomercato Inter – L’Inter sta per piazzare il colpo Radja Nainggolan, il sogno di Luciano Spalletti sta per essere realizzato, si tratta di un calciatore sicuramente in grado di fare la differenza, un top player. Addio ormai certo alla Roma, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbe stato lo stesso centrocampista a confermare l’addio parlando con alcuni tifosi giallorossi a Fiumicino. “Mi ...

Calciomercato Inter - Nainggolan ad un passo : c’è l’intesa con il calciatore : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in vista della prossima stagione e pensa di costruire una squadra in grado di lottare per tutto, la qualificazione in Champions League ha portato entusiasmo ma anche disponibilità per poter Intervenire sul mercato in modo massiccio. Si avvicina sempre di più l’arrivo del centrocampista Radja Nainggolan, il belga ha dato l’ok al trasferimento, intesa dal punto di vista ...

Napoli-Inter - è sfida per Lunin. I partenopei tentano il sorpasso : Non è un allarme, ma è giusto registrarlo. Il Napoli sta tentando il sorpasso all'Inter per Andriy Lunin sfruttando il momento di surplace in cui è 'costretta' la società di corso Vittorio Emanuele a ...

Allunga il passo Baxter International : Prepotente rialzo per Baxter International , che mostra una salita bruciante del 2,39% sui valori precedenti. Il movimento di Baxter International , nella settimana, segue nel bene e nel male l'...

Ancelotti convince Verdi : sorpasso all'Inter - ora può arrivare a Napoli : Ancelotti LO convince - Un rifiuto che, ora, potrebbe però trasformarsi in un sì convinto , merito della telefonata che, secondo il Corriere dello Sport , è stata fatta da Carlo Ancelotti al ...

Morata-Juventus - si inserisce l'Inter. Ma l'Atletico Madrid cerca il sorpasso : C'è la fila per Alvaro Morata , in uscita dal Chelsea dopo la negativa stagione vissuta a Londra. L'attaccante classe '92 non si è mai ambientato in Inghilterra, ha perso il Mondiale con la Spagna , e ...

Inter - il messaggio di Zhang Jindong : 'Fratelli del Mondo - la Champions è solo il primo passo' : La possibilità di disputare nuovamente la Champions League come un punto di partenza e non un punto d'arrivo: questo il messaggio che il Chairman dell'Inter Zhang Jindong ha voluto mandare alla ...

Intermania : dalla Lazio all'Inter è un passo avanti - con o senza Champions : Il mondo è bello perché è vario . Il popolo nerazzurro si divide in vista della 'finale' per la Champions League di domenica sera a Roma contro la Lazio . I più inguaribili degli ottimisti si apprestano ...

Calciomercato Inter - in arrivo il quarto colpo : mossa a sorpresa - innesto in attacco ad un passo : Calciomercato Inter – L’Inter è letteralmente scatenato sul mercato, sicuramente la squadra più attiva in questa prima parte di mercato in vista della prossima stagione. Già chiusi tre importanti colpi, si tratta di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez. Ma non è di certo finita, altra importante mossa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘SportMediaset’ ad un passo l’arrivo di Josip Ilicic dall’Atalanta, lo ...

Inter - Ilicic è a un passo : visite già settimana prossima? : Ausilio pronto a bloccare lo sloveno dell'Atalanta: operazione da 15 milioni che include due giovani della Primavera

Migranti - Salvini vuole un leghista all'Interno. DI Maio : io e Matteo pronti al passo di lato : Il tempo stringe ma M5S e Lega ritrovano ottimismo per la trattativa sul governo. 'Entro oggi - ha detto Matteo Salvini in una lunga diretta Facebook, come ieri ha fatto il collega pentastellato Luigi ...

Inter - passo falso Lazio : sogno Champions ancora vivo. Spalletti : “E’ merito di…” : Inter, passo falso Lazio- Dal baratro ad un barlume di speranza. L’Inter ritorna nuovamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Domenica prossima andrà in scena il match contro la Lazio in un Olimpico che si annuncia da tutto esaurito. L’Inter avrà bisogno solo di una vittoria. La Lazio avrà a disposizione due […] L'articolo Inter, passo falso Lazio: sogno Champions ancora vivo. Spalletti: ...