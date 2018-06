androidworld

: Instagram Lite disponibile a sorpresa: ecco come installarla sul vostro dispositivo (download apk) - androidworldit : Instagram Lite disponibile a sorpresa: ecco come installarla sul vostro dispositivo (download apk) - gigibeltrame : Instagram 'lite' per Android arriva silentemente nel Play Store - arocco1992 : Instagram 'lite' per Android arriva silentemente nel Play Store Instagram ha 'silentemente' rilasciato sul Play S… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) A questi si aggiunge oggi anche, nuova app in test solo in alcune regioni del mondo, che punta ad espandere ulteriormente il successo del servizio di proprietà di Facebook. L'app in ...