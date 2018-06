MALTEMPO - EMA ESONDATO A SAN POLO IN CHIANTI/ Video - pompieri coi gommoni : maxi Inondazione di acqua e fango : Esondazione a San POLO in CHIANTI, MALTEMPO: un affluente dell'Ema esce dagli argini e crea problemi. Due anziani salvati dai vigili del fuoco all'interno delle loro case sommerse dall'acqua(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 20:50:00 GMT)

Dieci ragazzi israeliani sono morti per una Inondazione inaspettata del Mar Morto : Dieci ragazzi israeliani sono morti giovedì mentre stavano facendo un’escursione a sud-ovest del Mar Morto, in Israele. Secondo le prime ricostruzioni i ragazzi – che facevano parte di un gruppo più ampio – sono stati sorpresi da un’inondazione inaspettata delle The post Dieci ragazzi israeliani sono morti per una inondazione inaspettata del Mar Morto appeared first on Il Post.

Israele : improvvisa Inondazione nel deserto - recuperata la 10ª vittima : E’ stato recuperato il corpo della decima vittima causata da una improvvisa inondazione di un “wadi” (una vallata desertica) vicino al Mar Morto: lo hanno riferito le squadre di soccorso israeliane che in nottata sono riuscite a recuperare il cadavere di una ragazza che per molte ore era stata data per dispersa. I giovani presenti sul posto partecipavano ad un corso di preparazione al servizio militare. L'articolo Israele: ...

Israele - Inondazione nel Negev : 9 morti e un disperso/ Travolto gruppo di 25 giovani ragazzi : Israele, inondazione nel Negev: 9 morti e un disperso. Travolto gruppo di 25 giovani reclute, con 8 ragazze morte e un ragazzo scomparso. E' accaduto per via del forte maltempo(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:05:00 GMT)

Emergenza in Israele : 9 morti in un’Inondazione improvvisa - si cerca disperso : Nove giovani israeliani sono morti dopo essere stati trascinati via da un’inondazione improvvisa che li ha travolti Nahal Tzafit, una zona di escursioni vicino al Mar Morto. I soccorritori hanno recuperato altri 13 ragazzi sani e salvi e due con ferite lievi mentre sono ancora alla ricerca di un disperso. Il gruppo di 18enni faceva parte di un programma preparatorio al servizio di leva, obbligatorio in Israele per uomini e donne ...

Israele : 9 giovani morti in Inondazione : ANSAmed, - TEL AVIV, 26 APR - La tv israeliana, Canale 10, ha riferito che 9 giovani sono morti nell'inondazione nel sud di Israele. Al momento c'e' ancora un disperso. I nove ragazzi morti, secondo ...