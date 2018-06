Incidente a Ragusa | motociclista sotto auto | è grave

Ragusa e Dalmine. Morto in un Incidente il professore universitario Giovanni Salesi : Un grave lutto ha colpito l’università di Bergamo. In un incidente stradale è Morto Giovanni Salesi , docente associato alla sede

Grave Incidente a Ragusa : scooter contro suv : Ragusa - Grave incidente stradale in via Guglielmo Nicastro, angolo Via ragazzi del 99, a Ragusa. A restare coinvolti uno scooter 125 e un SUV Nissan. Sul posto il personale del 118 per soccorrere il ...