Incendio Pordedone | l’Arpa | “Ricadute di polveri a Sud”

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) In merito all’, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) informa in una nota d’aver effettuato simulazioni con modelli matematici per valutare l’area di maggior ricaduta degli inquinanti e delleaerodisperse. I primi risultati delle simulazioni indicano che le condizioni meteo erano tali da favorire l’innalzamento dei fumi oltre i 600 metri d’altezza. In queste condizioni le ricadute del particolato combusto avvengono in forma diluita e in zone lontane dallo stabilimento in fiamme. Lo rende noto la stessa Arpa in un comunicato. Le direzioni dei venti in quota hanno portano le emissioni dell’verso oriente e le ricadute sono pertanto avvenute nella pianura a sud di Pordenone, interessando solo marginalmente il Veneto in prossimità del confine con il Fvg. I tecnici di Arpa hanno inoltre effettuato un ...