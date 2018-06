Incendi | esercitazione antincendio a San Salvo

Gaeta - allarme Incendi o su una nave Ma era solo un'esercitazione : incendio su una nave al porto di Gaeta , in provincia di Latina, ma era solo un'esercitazione periodica per organizzare al meglio i soccorsi in caso di necessità. E' successo lunedì 25 nella stazione ...

Incendio e treno in avaria : i pompieri in azione con maschere antigas e bombole d’ossigeno. Le immagini dell’esercitazione : Un treno in avaria nella galleria di interconnessione con la linea per Venezia e un Incendio a bordo di un convoglio passeggeri fermo al binario 17 della stazione dell’alta velocità a Bologna. Sono gli scenari in cui, dalle 23.30 circa di ieri sera e per tutta la notte, si sono messe alla prova le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale: i due interventi sono stati simulati all’interno di una galleria del nodo urbano ...