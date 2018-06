In 116 giorni i parlamentari ne hanno lavorati 19

ilgiornale

: Fly&SleepUnder100€: Weekend a Praga - 3 giorni - Volo + Hotel 4* centrale con colazione inclusa a soli 116€!… - Royalory : Fly&SleepUnder100€: Weekend a Praga - 3 giorni - Volo + Hotel 4* centrale con colazione inclusa a soli 116€!… - giuliabastaa : 180 giorni dalla fine del concorso, quindi oggi siamo già al 116° giorno. devo aspettare altri 40 giorni hurry upppppp pls - SimoneRockMetal : Salmi 116:1, 2 Io amo l’Eterno perch’egli ha udito la mia voce e le mie supplicazioni. Poiché egli ha inclinato ver… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Oltre tre mesi per la formazione del governo, altri ventiper le nomine dei sottosegretari e per la costituzione delle commissioni. Sette consigli dei ministri per appena due decreti varati. Se ogni legislatura ha il suo avvio lento, quella che ha aperto al Terza Repubblica ha battuto ogni record. E, nemmeno il tempo di iniziare, tra un mese scatteranno anche le ferie estive dei due rami del Parlamento: una pausa che l'anno scorso ha toccato punte di 39tra Camera e Senato, chiusi da agosto agli inizi di settembre.A 116dalle elezioni del 4 marzo deputati e senatorilavorato rispettivamente 19e 13, fatta eccezione per le commissioni speciali che si sono riunite durante la formazione dell'esecutivo per esaminare atti urgenti, di cui però facevano parte appena 80. Il consiglio dei ministri si è invece riunito sette volte, compreso ...