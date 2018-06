Immobile “consiglia” la Lazio | l’idea del bomber sulla cessione di Milinkovic-Savic

sportfair

(Di giovedì 28 giugno 2018)al centro di numerose voci di calciomercato, anche Ciroha detto la sua sul calciatore dellae sul suo futuro… Ancheprova a trattenere. Come tutti i tifosi laziali, anche il centravanti Ciroha parlato dell’ipotesi diche aleggia attorno al talento serbo, tentando di convincerlo a rimanere alla base. “I bravi giocatori li vogliono tutti e per quanto ha fatto Sergej è normale che ci siano squadre a corteggiarlo. Io spero di averlo in squadra con me, ma queste sono cose che non decido io. Spero di rivederlo in ritiro ad Auronzo, per il resto gli auguro il meglio. Potrà scegliere lui con la società la soluzione migliore”. Queste le parole di, riportate da Sportmediaset, in merito al calciomercato. Adesso la palla passa a Lotito, sarà lui a decidere se accettare o declinare le ...