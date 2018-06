Immatricolazioni auto | a Ragusa andamento contrastato

Mercato auto - a maggio nessun sussulto in Europa : +0 - 6% nelle Immatricolazioni : Dopo il +9,6% fatto registrare ad aprile, a maggio il Mercato europeo dell’ auto è stato sostanzialmente stabile, con un incremento di appena lo 0,6%. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell’Unione Europea e dell’Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) sono state 1.442.643, mentre il computo dei primi cinque mesi dell’anno ammonta a 7.076.504 auto , il 2,2% in più sull’analogo periodo 2017. A sostenere il Mercato del vecchio continente ...

