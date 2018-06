Iliad | 10 000 clienti al giorno | ma non rivoluzionerà il mercato TLC

Passa a Tim da Iliad e MVNO : 1000 minuti e 20GB a 7€ : Passa a Tim da Iliad o MVNO e attiva 7 ExtraGo New al costo di 7€ al mese per sempre con minuti e Giga inclusi. La nuova tariffa per contrastare il nuovo operatore francese si può richiedere in negozio oppure online tramite operatore con costi differenti. Passa a Tim 7 ExtraGo New L’offerta Tim dedicata ai clienti di operatori virtuali e ai recentissimi clienti Iliad offre 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri, fissi e mobili, e ...

Passa a Vodafone da Iliad e Tre : 1000 minuti e 20GB a 7€ al mese : Passa a Vodafone da Iliad, Tre e qualsiasi operatore virtuale, e attiva Special minuti 20GB al costo di 7€ al mese. Le offerte last minute Vodafone possono essere attivate in base all’operatore di provenienza e si rivolgono ai clienti di altri operatori sia tramite SMS Winback (nel caso di ex clienti) che operator attack (a tutti in base all’operatore di provenienza). In ogni caso è richiesta la portabilità del numero. Passa a ...