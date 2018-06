Ilary Blasi nervosa dietro le quinte di Balalaika? L’indiscrezione

Ilary Blasi delusa da Balalaika : svelato il motivo della tensione dietro le quinte : Balalaika delude Ilary Blasi, la showgirl nervosa e tesa dietro le quinte: ecco quello che è successo Il successo di ascolti che Mediaset sperava di fare con Balalaika pare fosse un chiodo fisso anche di Ilary Blasi. La moglie di Totti infatti, stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, del fatto di non aver avuto […] L'articolo Ilary Blasi delusa da Balalaika: svelato il motivo della tensione dietro le quinte proviene da Gossip e Tv.

Ilary Blasi con Wind Summer Festival sostituisce Temptation Island : Temptation Island cambia giorno: al suo posto la Blasi con Wind Summer Festival Giovedì 5 Luglio sarebbe dovuto iniziare la sesta edizione di Temptation Island su Canale 5. Tuttavia qualche giorno fa il blog BubinoBlog.it ha svelato, che Mediaset avrebbe deciso di posticipare la partenza del reality show più piccante della stagione estiva. Per tale ragione il popolare blog televisivo ha subito ipotizzato, che Temptation Island 2018 sarebbe ...

Grande Fratello Vip 3 - ecco chi non parteciperà al reality di Ilary Blasi : Negli ultimi giorni erano tanti i rumors che la volevano tra i 'big' della prossima edizione del Grande Fratello Vip . Il reality condotto da Ilary Blasi partirà in settembre e il cast è in via di ...

Disastro Ilary Blasi : mazzata vera. Pubblico inferocito - succede tutto in diretta. Finisce malissimo : Balalaika, gli ascolti della puntata andata in onda giovedì 21 giugno sono stati decisamente più confortanti di quella dell’esordio: il programma in onda su Canale 5 dedicato ai Mondiali di Russia 2018 è stato visto da una media di 2.320.000 milioni telespettatori, pari al 15,4% di share, contro la media di 1.680.000 telespettatori (10,4% di share) della prima. Ma la crescita dello show, già registrata nelle precedenti puntate, ...

Ilary Blasi - dramma professionale : Balalaika sospeso. La domanda che fa crollare il programma : Mediaset impone lo stop : A dare la mazzata finale al format condotto da Ilary Blasi con Belen Rodriguez e Nicola Savino è stato Alberto Brandi , direttore di Sport Mediset , il quale ha messo in difficoltà Maxi Lopez , ...

Wind Summer Festival 2018 / Ilary Blasi conduce con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia : ecco chi si esibirà : Wind Summer Festival 2018, Ilary Blasi alla conduzione al fianco di Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. ecco tutti i cantanti che si esibiranno sul palco nelle tre serate(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:30:00 GMT)

Wind Summer Festival - con Ilary Blasi inizia l'estate : ecco i nomi dei 60 cantanti che si esibiranno : Manca poco al 'Wind Summer Festival', l'imperdibile appuntamento con la musica dell'estate, da domani , 22 giugno, a lunedì in Piazza del Popolo a Roma , dalle ore 20.00 - ingresso gratuito, e ...

Wind Summer Festival - con Ilary Blasi inizia l'estate : ecco i nomi dei 60 cantanti che si esibiranno : Manca poco al 'Wind Summer Festival', l'imperdibile appuntamento con la musica dell'estate, da domani , 22 giugno, a lunedì in Piazza del Popolo a Roma , dalle ore 20.00 - ingresso gratuito, e ...

“I numeri 1!”. Ilary Blasi e Francesco Totti fanno 13. E l’anniversario di nozze è super romantico. Social in tilt : E sono tredici. Tredici anni di matrimonio per Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più solide e seguite del mondo dello spettacolo. La loro storia ha resistito al tempo, ai pettegolezzi e alle inevitabili separazioni a cui sono stati e sono tuttora costretti per lavoro due personaggi del loro calibro. Era il 19 giugno 2005, ricostruisce Il Messaggero, quando tutta la città di Roma si fermò per le nozze del Pupone e della ex ...

Balalaika – Belen nota il particolare hot dell’outfit di Ilary Blasi - la Rodriguez ‘smaschera’ la presentatrice : “non hai gli slip” : Belen Rodriguez sottolinea in diretta a ‘Balalaika’ il particolare hot del vestito della collega Ilary Blasi: da che pulpito viene la predica! Belen Rodriguez ed Ilary Blasi sono le regine indiscusse della trasmissione Mediaset sui Mondiali di Russia 2018 ‘Balalaika‘. Le due prime donne sembrano andare d’accordo durante le puntate del programma di Canale 5, anche se una battutina birichina dell’argentina ...

Ilary Blasi - Balalaika/ "Ricordo il selfie in campo di Francesco Totti durante il derby" : Ilary Blasi, conduttrice di Balalaika, ha ricordato il selfie che il marito Francesco Totti ha scattato allo Stadio Olimpico durante il derby tra Roma e Lazio.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:50:00 GMT)

GOSSIP/ Belen Rodriguez su Ilary Blasi : 'Sotto il pantalone - forse non porta gli slip' : È una partecipazione molto discussa quella di Belen Rodriguez a Balalaika: dopo aver ricevuto delle battute un po' sessiste da parte di alcuni membri del cast, l'argentina ha provato a rifarsi stuzzicando la conduttrice Ilary Blasi sul suo look 'vedo non vedo' durante la seconda puntata del programma dedicato ai Mondiali di Calcio [VIDEO] 2018. Dunque, la showgirl ha scatenato il GOSSIP insinuando che la romana non indossasse gli slip sotto ...

Belen Rodriguez punzecchia Ilary Blasi/ La battuta dell'argentina sull'abito : è mistero sugli slip (Balalaika) : Belen Rodriguez punzecchia Ilary Blasi durante la seconda puntata di Balalaika: nel mirino dell'argentina il vestito troppo attillato della signora Totti.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 21:10:00 GMT)

'Ilary non hai le mutande' : Blasi - scandalo in prima serata / Guarda : 'Ilary non hai le mutande'. A un certo punto di Balalaika è Belen che nota in diretta quello di cui i telespettatori si erano già accorti. Sotto la tutina trasparente di Ilary Blasi , conduttrice ...