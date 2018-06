ilfattoquotidiano

: Il welfare aziendale è una iattura - Cascavel47 : Il welfare aziendale è una iattura - TutteLeNotizie : Il welfare aziendale è una iattura - AltamiraHRM : Vuoi saperne di più sul welfare aziendale? Ecco una piccola guida che ne illustra i vantaggi, gli incentivi fiscali… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il titolo di questo post riprende quello, fra il provocatorio e l’ironico, di un librino appunto sul. Che è l’espressione usata per un coacervo di beni e servizi (buoni pasto, sanità integrativa, trasporti casa-lavoro ecc.) che dovrebbero accrescere il benessere del lavoratore. A sentire certuni è una meraviglia. Vedi il Rapportodi Repubblica del 18 giugno dove leggiamo che “il premio di risultato diventa leva di business e ci guadagnano tutti” e in particolare che “la polizza conviene” riguardo alla sanità integrativa cui è stato anche dedicato ilday del 6 giugno 2018, che ha certo aiutato i bilanci dei giornali, vista la massiccia campagna pubblicitaria. In particolare per Metasalute, dei lavoratori metalmeccanici, rimando a un mio articolo sul Il Fatto quotidiano. In realtà ilè spesso una trappola: viene sbandierato un ...