Il sindaco sta con i writers | Non si può vietare la bellezza

Alluvione del Sannio - tangenti sui lavori di ricostruzione : arrestato sindaco e geometra del Beneventano : Un giro di tangenti per la ricostruzione post Alluvione del 2015 nella provincia di Benevento. Questa l’ipotesi che ha portato all’arresto del sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maturo da parte dei carabinieri della provincia campana, che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della procura. Oltre al primo cittadino, la misura di custodia cautelare è scattata anche per un geometra del comune: ...

Alluvione Sannio - arrestato un sindaco : 8.30 Giuseppe Maturo, sindaco di Cusano Mutri, in provincia di Benevento, è stato arrestato insieme a un dirigente comunale con l'accusa di concussione. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Benevento, su richiesta della locale procura, nell'ambito delle indagini sulla realizzazione dei lavori post Alluvione che investì il Sannio nell'ottobre del 2015. Il sindaco è accusato di aver percepito tangenti per ...

“Separate i bambini”. Vaccini - richiesta choc del sindaco : è polemica totale. Il suo post fa subito il giro del web e si scatena la guerra : Separare i bambini dai migranti durante le vaccinazioni all’Asl. Dopo la richiesta del coprifuoco per i rifugiati, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi lancia una nuova proposta sui migranti presenti in città per evitare l'”uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei Vaccini”. “Mi viene segnalato con preoccupazione che nello stesso locale vengono vaccinati migranti richiedenti protezione ...

"I migranti portano malattie contagiose". Proposta choc del sindaco di Domodossola alla Asl : "Separare i bambini dai profughi" : I migranti "sono spesso portatori di malattie di contagio" e "non hanno alle spalle anamnesi che possano escludere situazioni di pericolo per la collettività". Lo sostiene il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, noto per le sue proposte choc in materia di immigrazione, che ha scritto al nuovo direttore generale dell'Asl locale per protestare contro "l'uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini". E per chiedere ...