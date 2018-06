Il Sesto Senso film stasera in tv 28 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Due sono le cose: o io ho un sesto senso della madonna e sono paranormale, oppure ho più semplicemente una propensi… - InFondoAllAnima : Due sono le cose: o io ho un sesto senso della madonna e sono paranormale, oppure ho più semplicemente una propensi… - fatabianca83 : Beccato al volo Ermal!! L’altra sera Bizio ... ormai è sesto senso! - __JeanLuc : Io: vediamo cos'è successo oggi su Twitter sperando di non imbattermi in tweet di 5s e Salveeni Il mio sesto senso: -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Ilè ilin tv giovedì 282018 in onda in serata su Rete 4 alle ore 23:20. L’horror diretto da M. Night Shyamalan ha come protagonisti Bruce Willis e l’allora esordiente Haley Joel Osment. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Sixth Sense GENERE: horror, drammatico ANNO: 1999 REGIA: M. Night Shyamalan CAST: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams, Mischa Barton, Bruce Norris, Donnie Wahlberg, Glenn Fitzgerald, Trevor Morgan Ilin tv:Malcolm (Bruce Willis) è uno psicologo infantile molto stimato. Una sera è a casa con la moglie a leggere la targa onorifica che la città di Filadelfia ha voluto regalargli. Quando all’improvviso dal bagno ...