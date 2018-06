Il ritorno dei piromani ad Acilia | Pontina e Massimina | 110 incendi in un giorno

Decreto dignità - Boccia (Confindustria) : “No ad aumento dei costi dei contratti a termine e al ritorno delle causali” : Aumentare il costo dei contratti a termine “è un errore perché l’occupazione non si genera irrigidendo le regole. Sono solo elementi formali che non porteranno alcuna positività, compresa anche l’idea sulle causali. E bella la forma ma la sostanza non la vediamo”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha commentato così i contenuti della bozza del Decreto dignità preannunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi ...

La mossa di Conte : via libera al ritorno dei migranti se si riscrive Dublino : Dopo aver ingaggiato una guerra diplomatica senza precedenti, aver ottenuto un'attenzione che mai prima d'ora era stata concessa alla rotta migratoria nel Sud del Mediterraneo, incassato le prime ...

5 personaggi storici dei fumetti di cui vorremmo vedere il ritorno : Sempre più spesso i grandi eroi dei fumetti tornano alla ribalta con nuove storie, interpretate da autori che seguono, più o meno fedelmente, il solco tracciato a suo tempo dagli artisti originali. Dopo le nuove storie di Corto Maltese firmate da Juan Diaz Canales e Rubén Pellejero e portate in Italia da Rizzoli Lizard, adesso è la volta di Dick Tracy, il detective dall’impermeabile giallo ideato da Chester Gould nei lontani anni Trenta, ...

La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino per del ritorno con il nuovo album : La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino animerà i 200 droni guidati da un pilota remoto, con i quali si andranno a celebrare i festeggiamenti in programma per i prossimi giorni. Lo show, già definito unico, darà spazio a oltre 4 miliardi di combinazioni possibili, arricchite dalla musica della band torinese che conferirà un tocco di particolarità in più a quanto si è pensato per la Festa di San Giovanni. Tanti i brani del ...

Il grande ritorno live dei Progetto Festival con nuove date imperdibili : Torna sui palchi della nostra provincia la band dei Progetto Festival : tutti i più grandi successi del Festival di Sanremo , e quindi della musica italiana, rigorosamente dal vivo. Due appuntamenti ...

“Li ho visti!”. Il ritorno dei Damellis : e ora come la mettiamo? Così hanno beccato Giulia De Lellis e Andrea Damante : La saga incentrata sulla rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si arricchisce di un nuovo episodio. Questa volta a parlare sono alcuni scatti pubblicati dal blog ”Isa&Chia” e scattati da una fan della coppia. La notizia della fine della storia d’amore di una delle coppie più amate di ‘’Uomini e Donne’’ aveva lasciato tutti senza parole. Andrea e Giulia si erano scelti dopo il trono di Damante e i due avevano deciso ...

Fabrizio Corona - il ritorno in tv del fotografo dei vip : Fabrizio Corona fa il suo ritorno in televisione. E parla dei suoi processi, di don Mazzi. Entrando in studio di La7 a Non è l'Arena , l'ex fotografo dei Vip non fa sconti a nessuno. Non li fa don ...

Frosinone-Palermo : quote della finale di ritorno dei playoff di Serie B : Ultima chiamata per Frosinone e Palermo che si ritrovano stasera alle 20:30 allo stadio Benito Stirpe per giocare gli ultimi 90' dei playoff di Serie B. All'andata, nonostante l'iniziale vantaggio dei ...

Frosinone-Palermo : dove vedere il ritorno della finale dei playoff di Serie B in TV o in streaming : Il Frosinone deve vincere per ottenere la promozione in Serie A, mentre al Palermo può bastare anche un pareggio The post Frosinone-Palermo: dove vedere il ritorno della finale dei playoff di Serie B in TV o in streaming appeared first on Il Post.

Svelati i produttori del nuovo singolo dei The Kolors per il ritorno all’italiano dopo Frida : I produttori del nuovo singolo dei The Kolors sono finalmente ufficiali. Daddy's Groove ha preso parte alla realizzazione di Come le onde, nuovo singolo in radio tra qualche settimana che vedrà anche la collaborazione di J-Ax dopo la conclusione del progetto congiunto che ha condotto con Fedez. Il brano arriva dopo il successo di Frida, singolo con il quale hanno raggiunto il palco del Festival di Sanremo, nella'edizione condotta da Claudio ...

La Nasa prepara il ritorno dell'uomo sulla Luna - ma prima missione sarà dei robot : E' partito alla Nasa il conto alla rovescia per il ritorno alla Luna: i primi a calpestare il suolo Lunare saranno dei robot e soltanto in seguito sarà la volta di nuove missioni umane. A guidare il ...

Finto prete con 3 chili di eroina/ Video - arrestato a Fiumicino - preoccupante ritorno della droga dei poveri : Finto prete con la borsa del pc piena di eroina, Video: arrestato a Fiumicino. Diceva di essere un missionario con cittadinanza americana. Ha anche minacciato gli agenti di scomunicarli.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:34:00 GMT)

Piersilvio Berlusconi : «Ottima possibilità del ritorno dei canali free Mediaset su Sky» : VIVENDI - «Vivendi ha rotto un contratto firmato che prevedeva un importantissimo accordo strategico. L'accordo con Sky è legato alla vendita di alcuni contenuti che vanno da loro a noi è da noi a loro, ma le due cose non c'entrano. Con Vivendi andremo avanti per le vie legali. La prossima udienza è a ottobre». Così l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa ...

Il ritorno nel ghetto dei braccianti - il giorno dopo lo sciopero per l’omicidio di Gioia Tauro : Dall’alba i braccianti africani sono tornati a spezzarsi la schiena nei campi della Piana di Gioia Tauro. dopo lo sciopero generale di ieri, il corteo e le proteste per l’omicidio di Soumayla Sacko, il maliano 30enne sindacalista Usb ucciso sabato sera a colpi di fucile nella vicina San Calogero, in località “La Tranquilla”, tutto sembra essere tor...