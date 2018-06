Il report | in Italia 1 | 75% Pil a politiche attive | in Francia il 2 | 52%

La cyber security in Italia vista dai Ciso. report Cisco : Roma, 25 giu. , askanews, - Gli autori di attacchi informatici stanno sviluppando e adattando le loro tecniche a un ritmo sempre più veloce, che ormai supera ampiamente quello dei responsabili della ...

In Italia per smettere di essere poveri servono cinque generazioni. Un report : Ci vogliono in Italia 5 generazioni, vale a dire circa 180 anni, perché un discendente di una famiglia povera si elevi socialmente e percepisca il reddito medio del Paese. E il 71% dei genitori è in ...

L'export dell'Italia continua a crescere. Un report : Tra queste gli investimenti in infrastrutture, soprattutto in ambito portuale, marittimo e del trasporto intermodale, indispensabili per un'economia che basa più del 30% del proprio Pil sulL'export e ...

Servizio meteo esclusivo per Levabolli - il report Grandine Italia - Europa e Mondo : Mentre per tutto il Mondo è disponibile tutto l'anno. Come viene diffuso il Report Grandine? Per e-mail tutti i giorni nella lingua che ci avete chiesto , Italiano, inglese, francese, portoghese, ...

report - in italia migliorano i conti ma debiti oltre i 4 mld : “Il paziente migliora, anche se ancora non gode di buona salute”. E’ questa la sintesi tracciata dal ‘ReportCalcio’, lo studio della Figc sviluppato in collaborazione con Arel (Agenzia di ricerche e legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers) con l’obiettivo di analizzare la situazione del calcio italiano. Il documento presentato oggi a Milano, nell’ambito delle celebrazioni per il 120° anniversario ...

report Calcio 2018 - la radiografia calcio italiano : L'Italia è un paese di calciatori. Sono ben 32 milioni gli appassionati e 1,4 milioni i tesserati , un dato che nelle ultime 8 stagioni sportive è cresciuto in media dello 0,9%. E' la fotografia fatta ...

Figc - ecco il report sul calcio italiano : club sfondano i 4 miliardi di euro di debiti. Il ‘trucco’ per abbellire i conti? Plusvalenze : Se fosse un’azienda qualsiasi, probabilmente sarebbe già fallita. Ma siccome una squadra serve più in campo che coi libri in tribunale, e il sistema calcio fa comodo a tutti (compreso lo Stato, che ha incamerato 10 miliardi di tasse negli ultimi 10 anni, da quella che può essere considerata a tutti gli effetti una delle prime industrie del Paese), ecco che il pallone italiano resta in piedi. Solo, sommerso dai debiti: nel 2017 l’indebitamento ...

Energy Efficiency report : il mercato dell’efficienza energetica in Italia dalla prospettiva degli utenti finali : Un’intera giornata di studio e approfondimento dedicata all’efficientamento energetico. Martedì 5 giugno, dalle 9.30 alle 16, verrà infatti presentata l’ottava edizione dell’Energy Efficiency Report, realizzato dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano anche grazie alla collaborazione con molte importanti realtà aziendali. Il convegno si terrà nell’Aula Magna Carassa-Dadda (Edificio BL28) del ...

Ascolti tv ieri - Italia-Arabia Saudita vs report vs Matrix | Auditel 28 maggio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, lunedì 28 maggio 2018? All’interno dei vari palinsesti sono stati apportati numerosi cambi. Tutte le Reti si sono concentrate sull’attualità politica e molti programmi o film sono saltati per colpa di talk e approfondimenti organizzati all’ultimo secondo per seguire quanto stava accadendo. La prima serata di questo lunedì di fine maggio è stata caratterizzata dal debutto di Mancini sulla ...

Rapporto reporter senza frontiere - Rsf - libertà di stampa : Italia 46ma. "In aumento le violenze sui giornalisti" : http://www.repubblica.it/cronaca/2018/04/25/news/rsf_liberta_stampa_violenze_su_giornalisti-194794024/

Il futuro delle rinnovabili in Italia : il 10 maggio la presentazione del “Renewable Energy report 2018” : Analizzare l’andamento delle installazioni delle rinnovabili in Italia (fotovoltaico, eolico, biomasse, idroelettrico, geotermia) e l’andamento della produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli scostamenti rispetto alla produttività attesa; aggiornare il quadro normativo di riferimento, con uno sguardo al modo con cui l’Italia si sta preparando per raggiugere gli obbiettivi al 2030; condurre un’analisi di ...

Tass : fermato reporter italiano a Kiev : 0.31 Un giornalista italiano, Giorgio Bianchi, è stato fermato a Kiev. Lo ha reso noto la presidente della Hope Association, Irina Vikhoreva, ripresa dalla agenzia di stampa russa Tass. Il reporter, viene spiegato, voleva seguire le celebrazioni commemorative a Odessa per le 48 persone morte nel 2014 nel rogo della Casa del Sindacato. Già nel 2015 Bianchi era stato nel Donbass, la regione dell'Ucraina orientale al centro del conflitto con i ...

reporter senza frontiere : "Italia al 46° posto per la libertà di stampa. Preoccupano i 5 stelle" : In Italia "numerosi addetti dell'informazione sono sempre più preoccupati a causa della recente vittoria alle elezioni legislative di un partito, il Movimento 5 Stelle, che ha spesso condannato la stampa per il suo lavoro e che non esita a comunicare pubblicamente l'identità dei giornalisti che lo disturbano". È quanto si sottolinea nel rapporto 2018 di Reporters sans frontieres.L'Italia è al 46mo posto nella ...