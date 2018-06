Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca il 30

Nomina del presidente del Tribunale di Cremona - indagati due giudici : Tragico incidente in A21, perde la vita un automobilista 3 'Mi hanno preso in giro', 78enne insegue e sperona un'auto per vendetta: denunciato 4 Bloccato nel sottopasso aggredisce i poliziotti: ...

La leghista Spelgatti è il nuovo presidente della Valle d'Aosta : Le deleghe a Sanità, Salute, Politiche sociali e della Formazione sono state assegnate a Chantal Certan , ALPE, , quelle a Turismo, Sport, Commercio e Trasporti a Claudio Restano , Area civica - ...

Milan - Yonghong Li rifiuta l’offerta di Rocco Commisso. Per il momento il club resta “ostaggio” del suo presidente cinese : Salta la trattativa per la cessione del Milan da Yonghong Li a Rocco Commisso. Il club resta quindi “ostaggio” del suo proprietario cinese, che da un lato continua a chiedere al fondo Elliott di finanziare la società e dall’altra rifiuta le offerte. Almeno per il momento. Secondo quanto riferiscono fonti americane vicine al magnate italoamericano, Li si sarebbe alzato dal tavolo per la seconda volta, non convinto ...

Nicoletta Spelgatti (Lega) eletta presidente della VdA : è la prima donna al vertice della Regione : Nicoletta Spelgatti è la nuova presidente della Regione. Dopo un giorno e mezzo di dibattito, il Consiglio Valle ha eletto la leader della Lega a capo della nuova giunta sostenuta da Ac-Stella-Pnv, Alpe, Mouv e Gruppo Misto oltre che dal Carroccio. Spelgatti ha ottenuto 18 voti, tanti quanti quelli garantiti dalla sua coalizione, con 16 schede bian...

Oltre 270 organizzazioni commerciali Usa lanciano un appello affinché venga limitato il potere del presidente in materia di tariffe ... : Le organizzazioni commerciali sopramenzionate hanno affermato che i circoli commerciali e il mondo agricolo statunitensi sono estremamente preoccupati per il fatto che il presidente impone dazi ...

Papa Francesco promuove Galantino : sarà presidente dell’Apsa. Altro passo nella pacificazione tra Cei e politica : Monsignor Nunzio Galantino non è più segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Papa Francesco lo ha nominato presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il dicastero che si occupa soprattutto della gestione degli immobili e che agisce come banca centrale del Vaticano. Una nomina di primissimo piano visto che il 70enne vescovo pugliese lascia la Cei per diventare capo dicastero della Curia romana ...

Onesti presidente Trenitalia - il meglio del comfort e della sicurezza per il nostro passeggero : E' stato presentato alla stampa e agli stakeholder nello stabilimento Alstom di Savigliano, il primo esemplare del treno Pop di Trenitalia , Gruppo FS, . A luglio inizierà i primi test sui binari per ...

Vitalizi - il presidente della Camera Fico annuncia : «Pronta la delibera» : «Il taglio ai costi della politica è un tema su cui ci siamo concentrati da tempo ed è tra i principali obiettivi della legislatura. Il lavoro sulla delibera è stato costante e approfondito e verrà ...

Antonio Fosson è presidente del Consiglio regionale - Rini e Bianchi i Vice : Lo dobbiamo alla nostra gente, per ridare fiducia verso le istituzioni e la politica, ed una nuova speranza per il futuro'. Per la Vicepresidenza la maggioranza propone - per bocca di Andrea Manfrin, ...

Banca Carige - Tesauro si dimette dalla carica di Consigliere e presidente del CdA : Teleborsa, - Giuseppe Tesauro si dimette dalla carica di Consigliere e Presidente del CdA di Banca Carige con efficacia immediata. Le dimissioni sono motivate da "sopravvenute divergenze relative alla ...

Scrive “tagliamo la gola a Boldrini e Saviano” su Twitter - l’ex presidente della Camera lo querela : Un odontotecnico torinese ha minacciato Laura Boldrini e Roberto Saviano e ha rimediato una denuncia: "Da leone da tastiera a coniglio in fuga. Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l'odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini, condivide con lui idee, valori e modalità di espressione, aggressive e violente. Ma c'è un'altra cosa ancora che li accomuna: quando si trovano di fronte alle loro responsabilità tendono a ...

'Tagliamo la gola a Boldrini e Saviano' : l'ex presidente della Camera querela l'hater salviniano : ' Da leone da tastiera a coniglio in fuga ', scrive Laura Boldrini in un post su Facebook annunciando querele . Il riferimento è a un signore, Raffaele Alloero, autore di un tweet in cui invitava a ' ...

Turchia - Erdogan rieletto presidente : «È una vittoria della democrazia» : Il presidente ha conquistato più del 50% dei voti, lo sfidante Ince accetta la vittoria: «Ma non è stata una competizione equa». I curdi entrano in Parlamento