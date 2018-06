Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio Europeo : “Senza la parte sui migranti non si va avanti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blocca il voto relativo alle conclusioni del Consiglio Europeo. "Senza la parte sui migranti, niente voto", ha diciarato Conte. Il presidente Juncker ha annullato la conferenza stampa prevista per questa sera e la situazione appare decisamente delicata. Qualora il superamento del regolamento di Dublino dovesse subire nuovi stop, l'area Schengen sarebbe a rischio.Continua a leggere

Giuseppe Conte - un mese da premier invisibile : Il primo luglio saranno passati 30 giorni da quando l'ineffabile Carneade fu fatto presidente del Consiglio. Con un esordio che era tutto un programma: «Non fatemi domande, non ho risposte». Tra succhi di frutta, solitudine, improbabili ire e appunti da mandare a memoria La rete di Giuseppe Conte: dall'incontro con Matteo Renzi alle amicizie in Forza Italia" Giuseppe Conte, ecco come si costruisce da zero un premier che deve piacere a tutti "

La proposta del premier Giuseppe Conte al summit Ue sui migranti : "Superare completamente il regolamento di Dublino" : La proposta italiana mira a "una puntuale politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino, che noi riteniamo" legato "ad un quadro emergenziale" quando invece vogliamo una gestione "strutturale", afferma il premier Giuseppe Conte arrivando al vertice informale europeo a Bruxelles.La proposta italiana per la gestione dei flussi migratori è intitolata "Strategia ...

Giuseppe Conte : il premier italiano guadagnerà 80000 euro l'anno : Il neonato 'Governo del Cambiamento', così come è stata definita l'attuale squadra nata dall'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle, è ormai pronto per cominciare il proprio percorso; alla sua guida è stato posto il giurista Giuseppe Conte, che nel breve discorso tenuto dopo aver ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato di voler essere l'avvocato degli italiani. Ma quale sara' lo stipendio del neo ...

Giuseppe Conte e Angela Merkel - scontro sulla sede del vertice a 7 sui migranti : il premier alza la voce : Se il buongiorno si vede dal mattino... Un vertice a 7 tra i Paesi della Ue più interessati dal fenomeno migratorio si etrrà la prossima settimana in preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 ...

Stadio della Roma - l'inquietante retroscena sul premier Giuseppe Conte : Lanzalone poteva prendere il suo posto : Nelle ore convulse precedenti all'incarico ricevuto da Giuseppe Conte al Quirinale, c'erano altri nomi nella lista dei grillini pronti a sedersi sulla poltrona del presidente del Consiglio ben più ...

'Guappo di cartone' - Galli della Loggia senza pietà : con tre parole distrugge il premier Giuseppe Conte : 'Ha fatto la figura del guappo di cartone'. Ernesto Galli della Loggia riduce così il premier Giuseppe Conte sul caso Francia/Italia. Galli della Loggia, ospite di Omnibus , su La7, risponde alla ...

Giuseppe Conte - la voce del ministro della Lega : 'Il premier è un gran parac***' : ' Giuseppe Conte ? Un gran parac***'. Tra il serio e il faceto, nel governo c'è chi pensa davvero questo del premier. Secondo Francesco Verderami del Corriere della Sera , un ministro della Lega ...

Emmanuel Macron - telefonata a Giuseppe Conte : il premier andrà al vertice di venerdì - la Francia si è piegata? : La Francia, evidentemente, si è piegata. Dopo gli insulti e la battaglia diplomatica, infatti, Emmanuel Macron ha chiamato il premier Giuseppe Conte . Una conversazione 'cordiale', secondo Nathalie ...

Di Maio - Salvini e il premier Giuseppe Conte : ecco i voti agli esami di maturità : Un articolo pubblicato dal ‘Corriere della Sera‘ parla degli esami di maturità sostenuti da alcuni membri del nuovo Governo gialloverde, tra cui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini e il vicepremier Luigi Di Maio. Cominciamo proprio dal vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che si diplomò con 100/100. ‘Ho sostenuto l’esame nel […] L'articolo Di Maio, ...

RICOSTRUZIONE : premier Giuseppe CONTE AD AMATRICE; SINDACO BIONDI - ''PRESTO IN VISITA ANCHE A L'AQUILA'' : 'Dobbiamo far ripartire l'economia, non si può attendere la RICOSTRUZIONE', sottolinea Pirozzi illustrando la proposta di permettere la costruzione delle casette ai non residenti. 'Noi abbiamo visto ...

E sono tre. Giuseppe Conte ad Amatrice e nei luoghi del sisma. Terzo premier in due anni. "Qui perché non si sentano soli" : "sono qui per esprimere solidarietà" alla gente di Amatrice, "sono qui per evitare che queste persone sentano un senso di solitudine e di abbandono". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo ad Amatrice, comune devastato dal sisma del 24 agosto 2016. Dall'agosto del 2016 a oggi, Conte è il Terzo premier che si reca nel comune in provincia di Rieti, divenuto ormai il simbolo delle promesse mancate della ...

Arquata - è il giorno del premier Giuseppe Conte tra i terremotati : Ascoli, 11 giugno 2018 - E' il giorno del premier Giuseppe Conte , che oggi sarà nelle aree terremotate di Lazio e Marche . Il programma prevede il suo arrivo alle 11.45 nel centro storico di Amatrice ...