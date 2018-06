Il Pd è diventato un partito radicale? Nulla vieta di battersi per diritti civili e

ilfattoquotidiano

: Dai #ballottaggi dove i grillini sono arrivati terzi capiremo se il #M5S è diventato definitivamente un partito di… - sebmessina1 : Dai #ballottaggi dove i grillini sono arrivati terzi capiremo se il #M5S è diventato definitivamente un partito di… - DonAldrigo : @GuidoCrosetto #Grillo non sa più che fare. Finché il movimento era di protesta lui aveva un suo ruolo. Ora che il… - NeithArcher : @pif_iltestimone Grande Pif! Ho sentito l'intervista e sono d'accordo con te. Il paradosso è che in Italia la sinis… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Nel Paese che è arrivato quasi per ultimo in Europa a unionie biotestamento, il Pd perderebbe consensi perché… si occupa troppo (!?!) die troppo poco disociali. Questa è la tesi che ora va per la maggiore tra politologi e commentatori. Luca Ricolfi ha anche ripreso un’espressione di Augusto del Noce degli anni 70 riferita al Pci (il rischio di diventare un “di massa”). Mi permetto di notare come la tesi cozzi con un dato fattuale. Non c’è una sola delle nuove libertàad essere minoritaria nei sondaggi: eutanasia, pariper le coppie omosessuali, aborto farmacologico, libertà di ricerca scientifica sugli embrioni, legalizzazione cannabis e tanto altro ancora. Sull’eutanasia un sondaggio del Gazzettino riporta il 73% di favorevoli nel Nordest (78% tra gli elettori della Lega Nord). Dunque, ...