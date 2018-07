huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il Pd come Yahoo contro Google. Ma c'è ancora una speranza - GiulianaLama : RT @HuffPostItalia: Il Pd come Yahoo contro Google. Ma c'è ancora una speranza - HuffPostItalia : Il Pd come Yahoo contro Google. Ma c'è ancora una speranza - cobraboy1980 : Michelle Hunziker come non l'avete mai vista. 'Mio marito mi ha fatto bere di brutto' -

(Di giovedì 28 giugno 2018) La sconfitta ai ballottaggi delle Comunali ha scatenato un fiume – forse sarebbe meglio dire un rigagnolo, date le attuali dimensioni del Partito democratico – di riflessioni sul presente e sul futuro del centrosinistra. Il presente è ovviamente quello che (non) vediamo ogni giorno: un'opposizione inesistente, rappresentata ormai soltanto da qualche tweet di Orfini e Morani (forse sarebbe meglio il silenzio assoluto...), un partito preda delle lotte intestine e – mia personalissima opinione, ma non ne farò il punto dell'articolo – tenuto in ostaggio dalla maggioranza interna renziana mentre il capo ombra è forse più preoccupato di fare una serie su Netflix. La strategia dei popcorn; sì, ma davanti alla fine del Pd.Sul futuro i più ottimisti affidano ai giornali le loro proposte e idee per un rilancio del Partito ...