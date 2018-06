Il Papa crea 14 cardinali e ricorda | No a gelosie e intrighi palazzo

Papa FRANCESCO CREA 14 NUOVI CARDINALI/ Concistoro diretta video : “servite Cristo e non sentitevi superiori” : PAPA FRANCESCO CREA 14 NUOVI CARDINALI: diretta streaming video Concistoro a Roma. Ecco chi sono: tra Dottrina della Fede e dialogo con l'Islam. 11 entrano anche in Conclave(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:22:00 GMT)

Migranti - Papa Francesco contro i governi populisti che creano solo psicosi : Città del Vaticano - Papa Francesco critica apertamente i governi populisti , tra cui inserisce anche il governo italiano giallo-verde, perchè 'creano la psicosi' sui Migranti. In una lunga intervista ...

Papa Francesco ad un omosessuale : 'E’ Dio ad averti creato così' Video : Sentiamo molto spesso parlare di stupri ecclesiastici o abusi sessuali da parte di figure che dovrebbero essere pulite e morigerate ma che si rivelano essere invece inique e vergognose. Ma non sentivamo parlare di un abuso omosessuale ecclesiastico da tempo: proprio questo è accaduto a Juan Carlos Cruz, il quale è riuscito anche a parlare, in differita, con Papa Francesco. L’abuso sessuale Juan Carlos Cruz, omosessuale facente parte della ...

Il Papa crea 14 cardinali. Ma il grande assente è l'arcivescovo di Milano : Per Becciu, con questa porpora si aprirà probabilmente la strada per la guida di uno dei dicasteri della Santa Sede come la Congregazione per le Cause dei Santi o la Segreteria per l'Economia nel ...

Belen Rodriguez : "Devo fare un percorso di terapia - i Paparazzi mi creano uno scompenso mentale" : Non siamo abituati ai vip che fanno "mea culpa" e ammettono le loro debolezze. Di solito lo fanno a fine carriera, mai quando il loro successo è ancora forte. Belen Rodriguez, invece, ha avuto il coraggio di parlare e lo ha fatto su Instagram: la showgirl argentina ha raccontato di "scompensi mentali" legati a un malessere creato dal pedinamento h24 da parte dei paparazzi.Questo l'ha portata a dire una "cattiveria colossale" nei confronti ...