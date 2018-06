Il monito del Papa ai nuovi Cardinali | ' no' a gelosie e intrighi di palazzo

DIRETTA/ Corea del Sud Germania Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video : ammonito Woo-Young Jun : DIRETTA Corea del Sud Germania, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dei Mondiali 2018. Tedeschi in ripresa, basterà la vittoria?(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:02:00 GMT)

La Norvegia e la FAO lavorano al potenziamento di un innovativo strumento di monitoraggio delle foreste : L’accesso a dati satellitari e a tecnologie geo-spaziali all’avanguardia sarà ampliato grazie a una più stretta collaborazione tra la FAO e la Norvegia, la cui Iniziativa Internazionale per il Clima e le foreste (NICFI) ha deciso di estendere una innovativa piattaforma digitale della FAO che aiuta i paesi a misurare, monitorare e riferire sulle loro foreste e sull’uso del suolo. Il progetto triennale da 6 milioni di dollari, ...

Sassari : improvvisa carenza d’acqua nelle cliniche di San Pietro - attivato il sistema di monitoraggio delle cisterne : È scattato nella tarda mattinata di ieri l’allarme dei serbatoi dell’acqua nelle cliniche di San Pietro (Sassari). L’acqua – spiega in una nota l’Aou di Sassari – è scesa al livello di guardia e i sistemi di sicurezza hanno subito allertato i tecnici dell’Azienda ospedaliero universitaria. Nessun preavviso sarebbe arrivato dal gestore unico dell’acqua. Nei giorni scorsi, invece, un guasto sulla ...

Clima : dal Consiglio Ue l’ok al monitoraggio delle emissioni dei camion : Il Consiglio Ambiente dell’Ue ha adottato il regolamento sul controllo e la comunicazione delle emissioni di C02 e sul consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti. Il sistema di monitoraggio è il punto di partenza per la proposta legislativa presentata dalla Commissione Ue lo scorso maggio, e oggi illustrata ai ministri, che fissa obiettivi di riduzione sulle emissioni dei veicoli pesanti, in particolare entro il 2025 il 15% in meno ...

Cosenza : il 26 giugno il convegno Arpacal e Asp sul monitoraggio della fauna selvatica : Si terrà domani, 26 giugno a partire dalle ore 16, nella sala convegni del RiMuseum di Rende (CS), il seminario per la presentazione dei risultati del monitoraggio sanitario/ambientale sulla fauna selvatica della provincia di Cosenza nelle annualità 2014/2017. Il monitoraggio – che ha visto coinvolti l’Azienda Sanitaria di Cosenza, il Dipartimento di Cosenza dell’Arpacal, l’Università della Calabria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale ...

Nuove ‘Sentinelle’ del Pianeta per monitorare Poli e CO2 : L’Europa aprirà nuovi ‘occhi’ nello spazio per monitorare i Poli terrestri e le emissioni di anidride carbonica prodotte dall’attività umana. Sono queste le due sfide principali che si profilano all’orizzonte per Copernicus, il più grande programma di osservazione satellitare della Terra gestito dalla Commissione europea in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (Esa). A descrivere gli scenari futuri ...

"L'opera di nostro padre - Giorgio Bassai - scelta per la Maturità è un monito : il pericolo del razzismo c'è ancora" : "L'opera di Giorgio Bassani parla di una certa Italia e al tempo stesso della storia che può ripetersi. Il pericolo del razzismo e del fascismo c'è ancora. Quello che ha scritto mio padre rimane, è di attualità ed è un monito per le future generazioni". Paola ed Enrico Bassani, i figli dell'autore del romanzo-capolavoro "Il giardino dei Finzi Contini", hanno commentato con l'AdnKronos la presenza di un brano ...

I populisti un rischio per l'economia - i migranti fanno bene alla crescita : il monito dell'Ocse" : ... ed è in fase di espansione 'dal 2014 grazie a una politica monetaria molto accomodante, a politiche moderatamente espansive e al recupero dell'economia mondiale'. Però, avverte, 'un evento politico ...

[Il punto] Il governo getta la spugna sui vincoli di bilancio europei. Ma arriva il monito del partito di Savona : Il ritorno delle partite di giro sul fronte fiscale Spirito battagliero che però il governo ha messo da parte in particolare dopo l'intervista del ministro dell'Economia Tria. Dell'idea di finanziare ...

monito dell'Onu agli Usa : ANSA, - ROMA, 18 GIU - "E' inaccettabile e crudele" separare i figli dai genitori migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti dalla frontiera con il Messico. E' il Monito lanciato a Ginevra ...

Il “sacco di Palermo” monito sui visitatori della Capitale della Cultura 2018 : Palermo, Capitale della Cultura 2018, è entrata nel vivo da sabato 16 giugno con l'avvio di Manifesta, la biennale nomade di arte internazionale che gira per le città del mondo.Manifesta ha scelto Palermo in occasione dell'anno della Cultura. Tanti si sono domandati che mostre ci saranno e soprattutto cosa ci lascerà, cosa rimarrà di questo evento. Tanto, certamente. Ma ce n'è soprattutto una che lascerà ...

Terremoti sottomarini : dalla scienza delle misure una nuova tecnica per monitorarli grazie alla fibra ottica : La rete di collegamenti in fibra ottica per le telecomunicazioni che corre sul fondo dei mari si prepara a diventare strumento di monitoraggio globale dei Terremoti. A renderlo possibile particolari tecniche laser usate nelle misure di precisione. La ricerca è appena stata pubblicata sulla rivista “Science”. Non serviranno solo per trasmettere dati i cavi in fibra ottica che collegano tra loro le sponde di mari e oceani. Una tecnica innovativa, ...

A Pisa il workshop sulle “Nuove tecnologie e prospettive del monitoraggio sismico in emergenza” : Il 15 e il 16 maggio una nutrita rappresentanza di tecnici, tecnologi e ricercatori di tutte le sedi INGV si è riunita presso la sala conferenze del Museo degli Strumenti del Calcolo dell’Università di Pisa per il workshop “Nuove tecnologie e prospettive del monitoraggio sismico in emergenza” organizzato da Milena Moretti, Davide Piccinini e Carlo Giunchi. Il personale coinvolto è stato selezionato tra gli esperti nell’installazione e nella ...